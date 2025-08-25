ETV Bharat / bharat

8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ: ಹೊಸ ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

Delhi Metro hike in passenger fares for the first time in eight years
ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2025 at 10:56 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಎಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್​ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿಂದ 4 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 0-2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ದರಗಳು 10 ರೂ.ಗಳಿಂದ 11 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, 32 ಕಿ.ಮೀ. ಮೀರಿದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ದರ 60 ರೂ.ಗಳಿಂದ 64 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ, 2017ರಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಡಿಎಂಆರ್​ಸಿ, ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್​ 25ರಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಕನಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 1 ರಿಂದ 4 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಿಂದ ಹೊಸ ದರಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು 5 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಆರ್​ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದರ ಏರಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಕೈಗೆಟುಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮತೋಲನ ಉದ್ದೇಶ ನಡೆಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋದ ಕನಿಷ್ಠ ದರ 10 ರೂ ಆಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ದರ 60ರೂ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಆರ್​ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನೂ ಸಹ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ 2 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ, 4 ರಿಂದ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

