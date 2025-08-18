ETV Bharat / bharat

ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮಗನಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ! ಮಾಡಿದ ಅನಾಚಾರಕ್ಕೆ 'ಶಿಕ್ಷೆ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ! - SON RAPES MOTHER

ಹೆತ್ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆಯೇ ಪಾಪಿ ಮಗ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಋಣ ಬೇಕಾದರೂ ತೀರಿಸಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಋಣ ಎಂದಿಗೂ ತೀರಿಸಲಾಗಲ್ಲ. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿಯನ್ನು 'ಸಾಕ್ಷಾತ್​ ದೇವರು' ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಕರುಣಾಮಯಿಯ ಉದರ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಗನೇ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯ ಘಟನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ತಾನೇ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಗನಿಂದ ಕಂಡುಕೇಳರಿಯದ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ 65 ವರ್ಷದ ತಾಯಿಯು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, 39 ವರ್ಷದ ಅನಾಚಾರಿ ಮಗನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ದುರುಳ ಮಗ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಈ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಕೆಲಸವನ್ನು 'ಶಿಕ್ಷೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಅಮ್ಮನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಚಾಡಿ: ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ತಾಯಿಯು ಆಕೆಯ ಪತಿ, ಕಿರಿಯ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದರು. ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೇಳೆಯೇ ಪಾಪಿ ಮಗ ತಂದೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಆಕೆ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ತಕ್ಷಣವೇ ಸೌದಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ವಾಪಸಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವಂತೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಮೂವರು ಸೌದಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯು, ಮರುದಿನವೇ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೆದರಿದ ಆಕೆ ತನ್ನ ಹಿರಿಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ನಾನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 9.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದುರುಳ ಪುತ್ರ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ತಾಯಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವು ಬಾರಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಭಯ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ, ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗಳ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡದ ಪಾಪಿ ಮಗ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 3.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ತಾಯಿ ಮಗನ ಪಾಪಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ದೂರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿ ಪುತ್ರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಆರೋಪಿಯು ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಿಳೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಪತಿ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

