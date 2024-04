ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪಿಐಎಲ್​ ವಜಾ; ​ಅರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ 75 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ - fine of 75 000 on the petitioner

By ETV Bharat Karnataka Team Published : Apr 22, 2024, 2:27 PM IST