ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ - ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು ಬುಧವಾರ ಜನಕ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿಯ ಚೋಟಿ ಸಬ್ಜಿ ಮಂಡಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ರ್ಯಾಲಿಯು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯತಾಣ, ಅವುಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹರಣ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ವಾದಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಶ್ವಾನಗಳು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಭಾಗ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದುಕಡೆ ತಂದು ಕೂಡಿ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತಾನಹರಣ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಆಯೋಜಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ, ಲಸಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ, ಮಾನವೀಯ ಪರಿಹಾರಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವರೆಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೆಹಲಿ - ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ "ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ"ಯಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
