ಈರುಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: 'ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್' ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಳಿಯುವ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಹರಿಯಾಣದ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : October 5, 2025 at 9:34 PM IST
ಕರ್ನಾಲ್ (ಹರಿಯಾಣ) : ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕ ಫಸಲು ಬಂದಾಗ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ 'ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.
ಹೌದು. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸುಗಳನ್ನಾಗಿ ತುಂಡರಿಸಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಲು ಒಣಗಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನೂತನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ರೈತರು ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ?: ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಿಲೋಖೇರಿಯ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಟನೆಯ (ಎಫ್ಪಿಒ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, "ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ (ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್) ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 'ಈರುಳ್ಳಿ ಚಕ್ಕೆಗಳ' ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅದರಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಯ ವೇಳೆ, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ತಾಜಾ ಈರುಳ್ಳಿ ರೂಪ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಈರುಳ್ಳಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"6 ಕೆಜಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ 1 ಕೆಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 600 ರಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ನಾಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ರೈತರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ: ಈ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಎಫ್ಪಿಒ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಈರುಳ್ಳಿ ಚಕ್ಕೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಈರುಳ್ಳಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ರೈತರು ಏನಂತಾರೆ?: ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ರೈತ ಮಹಿಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯ ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚಕ್ಕೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಯವೂ ಬರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಈ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಬಾರ್ಡ್ನಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ನಬಾರ್ಡ್) ಸಹ ರೈತರಿಗೆ ಈ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹರಿಯಾಣದ ಆರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುಮಾರು 100 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 50 ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ.
ಮಳೆ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
