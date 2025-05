ETV Bharat / bharat

ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೂಚನೆ - LIVE BROADCAST RESTRICTION

Directorate of Public Relations Logo ( ANI )

By ANI Published : May 9, 2025 at 2:28 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 2:37 PM IST 1 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೇನೆಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅಥವಾ ನೈಜ ಸಮಯದ ವರದಿ ಮಾಡದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವಾಹಿನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್​ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ, 26/11 ದಾಳಿಗಳು (ಮುಂಬೈ ದಾಳಿ) ಮತ್ತು ಕಂದಹಾರ್ ಅಪಹರಣದಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೂಚನೆ (Ministry of defense)

Last Updated : May 9, 2025 at 2:37 PM IST