ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ನಾಳೆ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ದೇಶ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದ ದೀಪ್ಶಿಖಾ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಹ್ವಾನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೀಪ್ಶಿಖಾ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಕಿಬಾಗ್ ಮಂಪುರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ 100 ಮಂದಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗಯಾ ನಿವಾಸಿ ದೀಪ್ ಶಿಖಾ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಯುವ ಲೇಖಕ್ ಯೋಜನಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ: ದೀಪ್ಶಿಖಾ ಅವರ 'ಆಧಿ ಆಬಾದಿ ಮೇನ್ ಭಾರತೀಯ ಲೋಕತಂತ್ರ' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯುವ ಲೇಖಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ್ಶಿಖಾ ಅವರ ಆಯ್ದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ದೀಪ್ ಶಿಖಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಯಿ ವಂದನಾ ಶರ್ಮಾ ಗಯಾಜಿಯ ದಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಮಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೀಪ್ಶಿಖಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ದೀಪ್ಶಿಖಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯುವ ಬರಹಗಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಮಲಾಲ್ ಆನಂದ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ದೀಪ್ಶಿಖಾ, ಅಧಿ ಅಬಾದಿ ಮೇನ್ ಭಾರತೀಯ ಲೋಕತಂತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
