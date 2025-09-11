ETV Bharat / bharat

ಇದ್ದ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದ ತಾಯಿ: ಈಗ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ಹೆತ್ತಮ್ಮನ ಕೊಂದ ಮಗಳು!

ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮಗಳು ಕೊಲೆಗೈದ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಪಾಲಕುರ್ತಿ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

LAND DISPUTE MURDER FOR LAND ಹೆತ್ತಮ್ಮನ ಕೊಂದ ಪುತ್ರಿ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕೊಲೆ DAUGHTER KILLS MOTHER
ಕೊಲೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2025 at 1:52 PM IST

ಜನಗಾಂವ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): 20 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೆತ್ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಪುತ್ರಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಲಕುರ್ತಿ ಮಂಡಲದ ಪೆದ್ದತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಡವತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ (42) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ಇವರ ಪುತ್ರಿ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಬಾನೋತು ವೀರಣ್ಣ ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿಗಳು.

20 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಕೊಲೆ: ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮೊದಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ ಸಂಗೀತಾಳನ್ನು ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಾಲಕುರ್ತಿ ಮಂಡಲದ ಬಾನೋತು ವೀರಣ್ಣ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಅಳಿಯನಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 20 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಸಂಗೀತಾ ಪದೇ ಪದೆ ವಿನಂತಿಸಿದರೂ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂದು ತಾಯಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾನಕಿರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಹತ್ಯೆ: ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪುತ್ರಿ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ವೀರಣ್ಣ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ದಿಂಬನ್ನು ಇಟ್ಟು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ತೆರಳಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣವು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಭೂಮಿಯ ವಿವಾದಗಳು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಭೀತಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

