ನಿನ್ನಂತ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ! ತಂದೆಗೆ ಯಕೃತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪುತ್ರಿ
ಪುತ್ರಿಯೇ ಯಕೃತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 20, 2025 at 2:56 PM IST
ಪಾಲಿ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಜನ್ಮದಾತನಿಗೆ ಪುತ್ರಿಯೇ ಯಕೃತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂದೆಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾರ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ 21 ವರ್ಷದ ದೀಪ್ತಿ ರಾಜ್ ಮೆಡತಿಯಾ ಅವರು ತಂದೆಗೆ ಯಕೃತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಿದವರು. ದೀಪ್ತಿಯ ತಂದೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮೆಡತಿಯಾ (46)ಗಂಭೀರ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಯಕೃತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರೋಗಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮಗಳು ದೀಪ್ತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸದೇ ತಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಪುತ್ರಿಯ ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
15 ಗಂಟೆಗಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಕಸಿ: ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ ವೇದಾಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಆ.29 ರಂದು 15 ಗಂಟೆಗಳ ದೀರ್ಘ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಯಕೃತ್ತು ಕಸಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ತಂದೆ, ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಗಿಂತ ಬೇರೇನೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ: "ತಂದೆಗಿಂತ ನನಗೆ ಬೇರೇನೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯಕೃತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೀಪ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ಸದ್ಯ ಉದಯಪುರದ ಭೋಪಾಲ್ ನೊಬೆಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎ, ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿಯ ಅಜ್ಜ ಗಣಪತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೀಪ್ತಿಯ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ದೀಪ್ತಿ ತನ್ನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪ: ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು, ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಯಕೃತ್ತು ಕಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿಂಕು ಕನ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವಿದ್ದ ಕಾರಣ ದಾನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ರಕ್ತವು ಅವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದರಿಯಾದ ದೀಪ್ತಿ: ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
