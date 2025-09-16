ETV Bharat / bharat

ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ: 10 ಮಂದಿ ಸೆರೆ; ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ

ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Representative image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read
ಕಾಸರಗೋಡು(ಕೇರಳ): ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು GRINDR (GAY DATING AND CHAT) ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಚಂದೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಎಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರಗೆ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 14 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 18 ಆರೋಪಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಗು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 14 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಪೋಷಕರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಚೈಲ್ಡ್‌ಲೈನ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು. ನಂತರದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಆರೋಪಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೂರು ಮತ್ತು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ಮೂಲದವರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಂದೇರಾ, ಚಿತ್ತಾರಿಕ್ಕಲ್, ನೀಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಚೀಮೇನಿ ಠಾಣೆಗಳ ಸಿಐ (ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಆರೋಪಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ತೃಕ್ಕರಿಪುರದ ಶಂಕಿತ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡನೊಬ್ಬ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಿಹೋಗಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಚಂದೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ನಂತರ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಚೈಲ್ಡ್‌ಲೈನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.

ಚೈಲ್ಡ್‌ಲೈನ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ವರದಿಯ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್‌ಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

