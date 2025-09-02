ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸ್ನೇಹಿ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ?.. ಈ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅಂತಹದೊಂದು ಸಾಹಸವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸೈನಿಕಪುರಿಯ ಮೌರ್ಯ ಕೊಂಪೆಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೌರ್ಯ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಾಕು ಶ್ವಾನಗಳು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಾನೇ ಏಕೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಡಾಫೈರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳ ಮೊದಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಕು ಶ್ವಾನಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಡಾಫೈರ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಶ್ವಾನ ಪೋಷಕರು (ಪೆಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್) ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಡಾಫೈರ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು 10,000 ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಪ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?: ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಪೆಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು. ದಾಖಲಾತಿ ವೇಳೆ ಅವರು ಶ್ವಾನದ ತಳಿ, ಲಿಂಗ, ಸ್ಥಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಶ್ವಾನದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಆ ಪ್ರೋಫೈಲ್ ಹುಡುಕಾಟ, ಫೋಟೋ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಅವು ಸರಿ ಹೊಂದಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪೆಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ ಕೇವಲ ಪೆಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮೂಲಕ ವರ - ವಧು ಅನ್ವೇಷಣೆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವ ಶ್ವಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಮನಿಸಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೌರ್ಯ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಎರಡು ಶ್ವಾನಗಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪರಸ್ಪರ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಜೋಡಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮನುಷ್ಯರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನವೂ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫೀಚರ್ ಪಡೆಯಲು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬೇಕು.
ಒಂಟಿತನದ ನಿವಾರಣೆ: ಈ ಆ್ಯಪ್ ಕೇವಲ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಶ್ವಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂಟಿತನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶ್ವಾನಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಡಾಫೈರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಪೆಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ ಆ್ಯಪ್ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಲವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೌರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡಾಫೈರ್ ಶ್ವಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
