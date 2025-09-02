ETV Bharat / bharat

ಹೀಗೂ ಉಂಟೇ..!; ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಬಂತು ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​; ಡಾಫೈರ್​ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಬಹುದು ಅತಿ ಬೆಸ್ಟ್​ ಜೋಡಿ - DATING APP FOR PET DOG

ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿಗಳ ಒಂಟಿತನದ ಬವಣೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಪೆಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​​ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

dafire-indias-first-dating-app-for-pet-dogs-designed-by-hyderabad-youth
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 2, 2025 at 1:28 PM IST

2 Min Read

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸ್ನೇಹಿ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ?.. ಈ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅಂತಹದೊಂದು ಸಾಹಸವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸೈನಿಕಪುರಿಯ ಮೌರ್ಯ ಕೊಂಪೆಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​​​ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೌರ್ಯ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಾಕು ಶ್ವಾನಗಳು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಾನೇ ಏಕೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಡಾಫೈರ್​ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Dafire indias first Dating app for Pet Dogs designed by Hyderabad youth
ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಬಂತು ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್ (ETV Bharat)

ದೇಶದ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳ ಮೊದಲ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​​: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಕು ಶ್ವಾನಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಡಾಫೈರ್​ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಶ್ವಾನ ಪೋಷಕರು (ಪೆಟ್​ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​​) ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಡಾಫೈರ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಅನ್ನು 10,000 ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರು ಡೌನ್​ ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆ್ಯಪ್​ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?: ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಪೆಟ್​ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​​​ ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿ ಸೈನ್​ ಅಪ್​ ಆಗಬೇಕು. ದಾಖಲಾತಿ ವೇಳೆ ಅವರು ಶ್ವಾನದ ತಳಿ, ಲಿಂಗ, ಸ್ಥಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಶ್ವಾನದ ಪ್ರೊಫೈಲ್​ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಾಣಲಿದೆ.

ಆ ಪ್ರೋಫೈಲ್​ ಹುಡುಕಾಟ, ಫೋಟೋ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಅವು ಸರಿ ಹೊಂದಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಮ್ಯಾಚ್​ ಅನ್ನು ಪೆಟ್​ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​ ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್​ನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್​. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ ಕೇವಲ ಪೆಟ್​ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮೂಲಕ ವರ - ವಧು ಅನ್ವೇಷಣೆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್​ ಮಾಡುವ ಶ್ವಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಮನಿಸಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೌರ್ಯ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.

Dafire indias first Dating app for Pet Dogs designed by Hyderabad youth
ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಬಂತು ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್ (ETV Bharat)

ಎರಡು ಶ್ವಾನಗಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​ ಪರಸ್ಪರ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಜೋಡಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಮನುಷ್ಯರ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನವೂ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫೀಚರ್​ ಪಡೆಯಲು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬೇಕು.

ಒಂಟಿತನದ ನಿವಾರಣೆ: ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಕೇವಲ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಶ್ವಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂಟಿತನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶ್ವಾನಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಡಾಫೈರ್​ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಪೆಟ್​ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​​ಗೂ ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸದ್ಯ ಆ್ಯಪ್​ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಲವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೌರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡಾಫೈರ್​ ಶ್ವಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆ್ಯಪ್​ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾನ ದಿನ: ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮಾಲೀಕರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಶ್ವಾನಕ್ಕೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ; ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆ ಶ್ವಾನ ದೇವರಿಗೂ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸ್ನೇಹಿ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ?.. ಈ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅಂತಹದೊಂದು ಸಾಹಸವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸೈನಿಕಪುರಿಯ ಮೌರ್ಯ ಕೊಂಪೆಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​​​ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೌರ್ಯ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಾಕು ಶ್ವಾನಗಳು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಾನೇ ಏಕೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಡಾಫೈರ್​ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Dafire indias first Dating app for Pet Dogs designed by Hyderabad youth
ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಬಂತು ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್ (ETV Bharat)

ದೇಶದ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳ ಮೊದಲ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​​: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಕು ಶ್ವಾನಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಡಾಫೈರ್​ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಶ್ವಾನ ಪೋಷಕರು (ಪೆಟ್​ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​​) ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಡಾಫೈರ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಅನ್ನು 10,000 ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರು ಡೌನ್​ ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆ್ಯಪ್​ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?: ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಪೆಟ್​ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​​​ ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿ ಸೈನ್​ ಅಪ್​ ಆಗಬೇಕು. ದಾಖಲಾತಿ ವೇಳೆ ಅವರು ಶ್ವಾನದ ತಳಿ, ಲಿಂಗ, ಸ್ಥಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಶ್ವಾನದ ಪ್ರೊಫೈಲ್​ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಾಣಲಿದೆ.

ಆ ಪ್ರೋಫೈಲ್​ ಹುಡುಕಾಟ, ಫೋಟೋ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಅವು ಸರಿ ಹೊಂದಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಮ್ಯಾಚ್​ ಅನ್ನು ಪೆಟ್​ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​ ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್​ನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್​. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ ಕೇವಲ ಪೆಟ್​ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮೂಲಕ ವರ - ವಧು ಅನ್ವೇಷಣೆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್​ ಮಾಡುವ ಶ್ವಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಮನಿಸಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೌರ್ಯ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.

Dafire indias first Dating app for Pet Dogs designed by Hyderabad youth
ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಬಂತು ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್ (ETV Bharat)

ಎರಡು ಶ್ವಾನಗಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​ ಪರಸ್ಪರ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಜೋಡಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಮನುಷ್ಯರ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನವೂ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫೀಚರ್​ ಪಡೆಯಲು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬೇಕು.

ಒಂಟಿತನದ ನಿವಾರಣೆ: ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಕೇವಲ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಶ್ವಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂಟಿತನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶ್ವಾನಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಡಾಫೈರ್​ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಪೆಟ್​ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್​​ಗೂ ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸದ್ಯ ಆ್ಯಪ್​ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಲವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೌರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡಾಫೈರ್​ ಶ್ವಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆ್ಯಪ್​ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾನ ದಿನ: ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮಾಲೀಕರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಶ್ವಾನಕ್ಕೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ; ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆ ಶ್ವಾನ ದೇವರಿಗೂ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRST DATING APP FOR PET DOGDAFIRE A DATING APP FOR PET DOGSPET DOGS MATCH MAKING APPDATING APP FOR PET DOGSDATING APP FOR PET DOG

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್​ ಸಿದ್ಧ

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ: ತಜ್ಞರ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

'ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಡಿನಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ': 30 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಡಿಸಿ ಯಶೋಗಾಥೆ ಹೀಗಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.