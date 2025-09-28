ETV Bharat / bharat

ವಿಜಯ್​ ಟ್ವೀಟ್​ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನಸಂದಣಿ, ಆಹಾರ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜನ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು: ತಮಿಳುನಾಡು ಡಿಜಿಪಿ

ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್​ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಜನ ಆಹಾರ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಜಿ.ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

KARUR STAMPEDE
ಕರೂರ್​ ಕಾಲ್ತುಳಿತ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2025 at 9:53 AM IST

Updated : September 28, 2025 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್‍ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 39ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಡಿಜಿಪಿ ಜಿ.ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ರ್‍ಯಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅವರು ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಾರಣ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್​ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್​ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 12 ಪುರುಷರು, 16 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 10 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 38 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸಭೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ರವರೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ವಿಜಯ್​ ಅವರು ರ್‍ಯಾಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಜನಸಮೂಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಜಯ್​ ಅವರು ಸಂಜೆ 7.40ಕ್ಕೆ ರ್‍ಯಾಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಜನರು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ, ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾದು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

ರ್‍ಯಾಲಿ ಸಂಘಟಕರು 10,000 ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 27,000 ಜನರು ನಟನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಜಯ್​ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 20,000 ಜನರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

500 ಪೊಲೀಸರಷ್ಟೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್​ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ರ್‍ಯಾಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸ್​ ಭದ್ರತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವೊಂದರ ಸಭೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಕಾರಣವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಹಾಯ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಮಾತು:

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಅರಡನೇ ಮಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಅವನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ವಿಜಯ್​ ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರ" ಎಂದರು ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಸೂರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಒಳಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ವಿಜಯ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸಂದಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನ್ನ ಹೃದಯ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ: ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಟ ವಿಜಯ್​

Last Updated : September 28, 2025 at 10:03 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAYKARUR STAMPEDEACTOR VIJAY KARUR STAMPEDEEYEWITNESS OF STAMPEDEDGP ON KARUR STAMPEDE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

"ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ" ದೇಶದ ಮೊದಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಸಂಘ: 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ಪೂರೈಕೆ

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ- ಇವರದು 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ: ಗೆಳೆಯ ಗುರುದತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಶೇಷ ಚೇರ್​

ಈ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬೂಟು, ಚಪ್ಪಲಿ, ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಭಕ್ತರು: 900 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಏನಿದರ ಮರ್ಮ?!

ಉಡುಪಿ : 90ರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.