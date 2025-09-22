ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಯುವಕನ ವಂಚನೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : September 22, 2025 at 12:38 PM IST
ಚಿತ್ತೂರು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಸಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಳಿಗೆಯೊಂದು ಬಹುಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಂಚನೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಚಂದು (32) ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆದ್ದಪಂಜನಿ ಮಂಡಲದ ರಾಯಲಪೇಟೆಯ ಬೆಸ್ತ ನಾಗರಾಜು ಅವರ ಪುತ್ರ ಚಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹಣಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ. ಈತನ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಂಚನ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಯುವಜನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಚಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ. ಬಳಿಕ ರಾಧಾ ಎಕ್ಸ್ಚೆಂಜ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ರಾಯಲ್ಪೇಟ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ದುಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಲಮನೆರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನರು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಆಪ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಲಪಲ್ಲೆ ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅರಿವಿದ್ದ ಚಂದು ಮೊದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದೇ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ ಕುರಿತು ರಾಯಲ್ಪೇಟ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕೂಡ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಚಂದು ಆತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಜನರ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಂದುನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರಸಯರಮುಡು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ತಿರುಪತಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ತನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಫೇಸ್ ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಧುನಿಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಒಳಾಂಗಣಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ದುಬಾರಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮತ್ತು 70 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಈತನ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
