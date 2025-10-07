ETV Bharat / bharat

ಇವರು ಭಾರತದ ಕ್ರೋಶೆ ರಾಣಿ: ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಕೀಲಾ ಬಾನೋ; ಇವರ ಕಲೆಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ!

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಮನೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕ್ರೋಶೆ ಈಗ ಸಕಿಲಾ ಬಾನೋ ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಲೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಕಲಾವಿದೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

How Odisha's Sakila Bano Wove Her Way Into The Guinness World Records
ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಕೀಲಾ ಬಾನೋ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 7, 2025 at 5:25 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 5:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ವಾಹಿದ್

ಬಾಲಂಗೀರ್: ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಂಗೀರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುದಪಾರಾದ ಶಾಂತ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸೂಜಿಗಳು ರೂಪಾಂತರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು 46 ವರ್ಷದ ಸಕೀಲಾ ಬಾನೋ. 'ಭಾರತದ ಕ್ರೋಶೆ ರಾಣಿ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಕೀಲಾ, ತಮ್ಮ ನೂಲಿನಿಂದ ಸೊಗಸಾದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಕಿಲಾ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಣ್ಣೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರು. ಈ ಕರಕುಶಲತೆಯು ಸಕೀಲಾ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮುಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು.

How Odisha's Sakila Bano Wove Her Way Into The Guinness World Records
ಸಾವಿರಾರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ (ETV Bharat)

ಸಕೀಲಾ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಸ್ವೆಟರ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಜುಬಟ್ಟೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಅವರ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಈಗ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.

ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಕಲೆ: ಸಕೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಈ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡರಲ್ಲದೇ, ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿಯನ್ನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ತಾವು ಕಲಿತಿರುವುದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕರಕುಶಲತೆಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲು ಅನುಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

How Odisha's Sakila Bano Wove Her Way Into The Guinness World Records
ಕ್ರೋಶೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ (ETV Bharat)

ತಾಯಿಯಿಂದ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯ ಇಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೆರವಾಯಿತು:ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕರಕುಶಲತೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸಕೀಲಾ.

ಕರಕುಶಲತೆಯಿಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ: ಸಕೀಲಾ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರು. ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ಅರಳಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಕ್ರೋಶೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಂದು ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

How Odisha's Sakila Bano Wove Her Way Into The Guinness World Records
ಕ್ರೋಶೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ (ETV Bharat)

ಇವರು ಭಾರತದ ಕ್ರೋಶೆ ರಾಣಿ: ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಸಕೀಲಾ 4,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೋಶೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಕ್ರೋಶೆ ರಾಣಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡಾ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಎರಡು ಗಿನ್ನೆಸ್​ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರೂ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ: ಸಕೀಲಾ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ . ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಬಯಸುವ ಇತರರ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, 'ಸಕೀಲಾ ಮೇಡಂ' ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

How Odisha's Sakila Bano Wove Her Way Into The Guinness World Records
ಕ್ರೋಶೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ (ETV Bharat)

ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಕೀಲಾ ಮೇಡಂ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಈಗ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೋಶೆ ಕಲೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾ ಶಕ್ತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಂಗೀರ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿವೆ.

How Odisha's Sakila Bano Wove Her Way Into The Guinness World Records
ಕ್ರೋಶೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ (ETV Bharat)

ಜನರು ನನ್ನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದ್ಬುತ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಗುರಿ ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಹ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಕೀಲಾ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

How Odisha's Sakila Bano Wove Her Way Into The Guinness World Records
ಕ್ರೋಶೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ (ETV Bharat)

ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪತಿ: ಅವರ ಪತಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಕೀಲಾ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಇತರರನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನವೀನತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಾನು ತಯಾರಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರೋಶೇ ಹೂವಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 10 ರೂ. ಆದರೆ ಅದೇ ಈಗ 200 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಕೀಲಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಕೀಲಾ ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಂಗೀತ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿತಾ ರೌತ್ ಅವರು ಕ್ರೋಶೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಎನ್ನುವವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮಾ ಶಕ್ತಿ ಎನ್‌ಜಿಒದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಮರ್ ನಾಥ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಕೀಲಾ ಬಾನೋ ಅವರ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಸಾಧನೆಯು ಸಕೀಲಾ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:ಬಿಹಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್: 25 ವರ್ಷದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್​ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ

ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 59 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೌಕರಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು​: ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಸಾಧಕಿಯರು

ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ: ಕೇದಾರನಾಥ, ಬದರಿನಾಥನ ದರ್ಶನ

'ಸಿಜೆಐ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಎಸೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮೆಯೂ ಕೇಳಲ್ಲ': ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್​ ಕಿಶೋರ್​

Last Updated : October 7, 2025 at 5:35 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CROCHET QUEEN SAKILA BANOWOMEN ENTREPRENEUR CRAFTSPERSONBALANGIR SUCCESS STORYGUINNESS WORLD RECORDS ODISHAGUINNESS WORLD RECORDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಈರುಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: 'ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್​' ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಳಿಯುವ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

ಓಣಂ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ: ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸದಾತನಿಗೆ ₹25 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದ ರಣಬೇಟೆಗಾರ 'ಆಂಡ್ರೋತ್​': ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ 2ನೇ ಸಬ್​ಮೆರಿನ್​ ನಿರೋಧಕ ನೌಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.