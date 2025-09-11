ETV Bharat / bharat

ಅವನೂ ಒಂದು ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೆಸರು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?: ನೂತನ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಥೆ

ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​​ ಹೆಸರನ್ನು ನೂತನ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಇಡಲು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ನೂತನ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚಂದ್ರಪುರಂ ಪೊನ್ನುಸ್ವಾಮಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಅವರ ತಾಯಿ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ (ETV Bharat)
September 11, 2025

ತಿರುಪ್ಪೂರ್ (ತಮಿಳುನಾಡು): 'ಅವನೂ ಒಂದು ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?'...ಇದು ಭಾರತದ 15ನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎನ್‌ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚಂದ್ರಪುರಂ ಪೊನ್ನುಸ್ವಾಮಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಪತಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿ.

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು 1957ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಆಗ ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇಡಲು ತಾಯಿ ಜಾನಕಿ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜಾನಕಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

"ನನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾನೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಮಗ ಒಂದು ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. 62 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನನ್ನ ಪತಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಜಾನಕಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸಹೋದರ ಸಂತಸ: ನೂತನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಿಪಿ ಕುಮರೇಶ್, ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಈಗ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

INDIA ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸೋಲು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (NDA) ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. NDA ಸಂಸದರಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು INDIA ಬ್ಲಾಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ. ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು 152 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 98.20% ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. 781 ಅರ್ಹ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 767 ಸಂಸದರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 31, 2024 ರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 24ನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, NDAದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಪ್ ಧನಕರ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಜುಲೈ 21, 2025 ರಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು.

