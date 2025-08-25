ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೋ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ತನ್ನ ಯಕೃತ್ನ(liver) ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪತ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಿ ಪತ್ನಿಯೂ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ವಿಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ವಿವರ ನೀಡುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪುಣೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
4 ದಿನದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪತಿ- ಪತ್ನಿ ಸಾವು: ಬಾಪು ಕೊಮ್ಕರ್ ಎಂಬವರು ಯಕೃತ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಪುಣೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ತನ್ನದೇ ಯಕೃತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪತಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪತ್ನಿ ಕಾಮಿನಿ ಅವರು ದಾನಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಬಾಪು ಅವರಿಗೆ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಕಾಮಿನಿ ಅವರು ಯಕೃತ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಅವರೂ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದ 4 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾದ ದುರಂತ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೇಳೋದೇನು? ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಸಾವಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಪು ಕೊಮ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹುಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಯಕೃತ್ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಿ ಕಾಮಿನಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಬಳಿಕದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಸ್: ರೋಗಿ ಮತ್ತು ದಾನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಪುಣೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿವರವನ್ನು ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ನೀಡುವಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
