3ನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಭೂಗತ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ; ಬನ್ನಿ ಈ ಟನಲ್​ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸವಾಲುಗಳು ಏನು?; ಕೊಂಕಣ್​ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್​ ​- ವಯನಾಡು ನಡುವೆ ಟನಲ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ, ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಗುಲ್ಜಾರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2025 at 1:42 PM IST

ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್​(ಕೇರಳ): ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ - ವಯನಾಡು ನಡುವೆ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಟನಲ್​ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಟನಲ್​ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಯನಾಡು ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಶಿಲಾರಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭೂ ರಚನೆ ವಿಭಿನ್ನ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಭೂ ಪದರುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸವಾಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಟನಲ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಬಲವಾದ ಶಿಲಾರಚನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬಲವೇ ಅನೈಕ್ಕಂಪೊಯಿಲ್ - ಕಲ್ಲಾಡಿ - ಮೆಪ್ಪಾಡಿ ಅವಳಿ - ಕೊಳವೆ ಸುರಂಗ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಚಾರ್ನೋಕೈಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ನೈಸ್ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಾರ್ನೋಕೈಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ನೈಸ್ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಳಗಿನ ಶಿಲೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಲ್ಜಾರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸದ್ಯ ಭೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್​ ಮಿಷನ್​ಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಜೆಸಿಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಾಗವಾದಾಗ ಮೆಪ್ಪಡಿ ಬದಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ ಮಧ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟನಲ್​ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳು ವಯಾನಾಡಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಔಪಚಾರಿಕಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮೆಪ್ಪಡಿಗೆ ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು, ಅನೈಕ್ಕಂಪೋಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್​ 12ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​ 15ರಿಂದ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (KRCL) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದೇ ದಿನ, ಸೈಟ್​ ಕ್ಯಾಂಪ್​, ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಬೇಕು. ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 1ರಿಂದ ಮೆಪ್ಪಾಡಿಯಿಂದ ಉತ್ಖನನ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಅಗೆಯುವಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಜನವರಿ 31ರಗೆ ಮುಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಅನೈಕ್ಕಂಪೊಯಿಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 60 ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕೆಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣವು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟನಲ್​ ನಿರ್ಮಾಣ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ: ಇದು ನಿರ್ಣಾಯದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುರಂಗದ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳ, ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಟನ್​ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಭೂ ಶಕ್ತಿ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸುರಂಗದ ಗಾತ್ರ, ಇಳಿಜಾರು, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಮಾಣ: ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಖನನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಡ್ರಿಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದು, ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಿಲಾಖಂಡ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು. ದೊಡ್ಡ ಸುರಂಗಗಳಿಗೆ, ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (ಟಿಬಿಎಂಗಳು) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಸುರಂಗ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಶಾಟ್‌ಕ್ರೀಟ್ (ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್) ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಬಲವರ್ಧನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯ: ಒಮ್ಮೆ ಉತ್ಖನನದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದರೆ, ಸುರಂಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀರು ಸೋರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಲೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ: ಒಳಗೆ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಬೆಳಕು, ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ರಸ್ತೆಮಾರ್ಗ: ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ವಾಹನಗಳ ಚಲನೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ನಂತರವೇ ಸುರಂಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

