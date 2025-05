ETV Bharat / bharat

ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಹೋದ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆ - CONSTABLE MURDERED

ಅಕ್​ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಹೋದ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್​​​ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 12, 2025 at 4:51 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 5:02 PM IST 2 Min Read

ಬಲರಾಂಪುರ, ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ : ಬಲರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರ ಭಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಗಸ್ತು ತಂಡದ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಹತ್ತಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ಹಾರ್ ನದಿಯ ಬಳಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾನ್ಸ್​ ಟೇಬಲ್​ ಶಿವ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ದೇಹದ ಪಂಚನಾಮೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ರಾಮಾನುಜ್‌ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನಾವಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾನ್ಸ್​​ಟೇಬಲ್​: ಶಿವ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಂಗ್ ಸನಾವಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನಾವಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧೌಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಹಾರ್ ನದಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತು ತಂಡ ತಡರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಶಿವ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಚಾಲಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್​ ಪೇದೆ ಶಿವ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಧಮ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಲರಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವೈಭವ್​ ರಮಣಲಾಲ್​ , ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಡಿಒಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ತೆರಳಿವೆ. ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಲರಾಂಪುರ, ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ : ಬಲರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರ ಭಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಗಸ್ತು ತಂಡದ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಹತ್ತಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ಹಾರ್ ನದಿಯ ಬಳಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾನ್ಸ್​ ಟೇಬಲ್​ ಶಿವ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ದೇಹದ ಪಂಚನಾಮೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ರಾಮಾನುಜ್‌ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನಾವಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾನ್ಸ್​​ಟೇಬಲ್​: ಶಿವ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಂಗ್ ಸನಾವಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನಾವಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧೌಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಹಾರ್ ನದಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತು ತಂಡ ತಡರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಶಿವ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಚಾಲಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್​ ಪೇದೆ ಶಿವ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಧಮ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಲರಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವೈಭವ್​ ರಮಣಲಾಲ್​ , ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಡಿಒಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ತೆರಳಿವೆ. ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತರ ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಮೃತ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಶಿವ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ದೇವ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ತಮಗೆ ಶಿವ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಇದು ಕೊಲೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸನಾವಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಇತರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಆತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸನಾವಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದಿವ್ಯಕಾಂತ್ ಪಾಂಡೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ: ನಕ್ಸಲರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಹತ್ಯೆ; ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಪೋಟ

Last Updated : May 12, 2025 at 5:02 PM IST