ETV Bharat / bharat

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ: ಮೋದಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಾಹುಲ್ ಗುಡುಗು - Rahul says Congress will defeat BJP

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ: ಮೋದಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಾಹುಲ್ ಗುಡುಗು- Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi meets the victims' family members of the tragic Hathras stampede incident, in Hathras on July 5. (ANI) ( ANI )