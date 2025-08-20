ETV Bharat / bharat

ಮತ್ತೆ ಕವಲು ದಾರಿ ತುಳಿದ ಶಶಿ ತರೂರ್​: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವಿರೋಧಿಸುವ PM, CM ಕಿತ್ತುಹಾಕುವ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಸದ ಬೆಂಬಲ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್​ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್
ನವದೆಹಲಿ: ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 30 ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಪ್ರಧಾನಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಚಿವರನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿತು. ಇದು ಸದನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಈ ಮಸೂದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್​ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದ, "ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಅವರು, ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದೇ?. ಇದು ಕಾಮನ್​​​ ಸೆನ್ಸ್​ ವಿಷಯ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಾಚೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಣು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯಕನನ್ನು ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಗೆ (ಜೆಪಿಸಿ) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಜೆಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಿತೆ ಅಲ್ಲವೇ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ಮಹೋನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಕುರಿತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದನ್ನೂ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದ ಟೀಕಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದರು.

ಕವಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂದೂರ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಶಶಿ ತರೂರ್​ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿದೆ.

ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ 2021ರಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಜಿ-23 ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಶಶಿ ತರೂರ್​ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ನಿಲುವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಫಲ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.

