ತಾಲಿಬಾನ್​ ಸಚಿವರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸಿಗದ ಆಹ್ವಾನ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆ

ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​ ಮುತ್ತಕಿ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡದೆ ಇರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರಚಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿದೆ.

MUTTAQI PRESS CONFERENCE
Etv Bharatತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​ ಮುತ್ತಕಿ ಅವರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 11, 2025 at 1:45 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ತಾಲಿಬಾನ್ ​ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​ ಮುತ್ತಕಿ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿರುವ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಇಂತಹ ತಾರತಮ್ಯವು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ 'ನಾರಿಶಕ್ತಿ' ಘೋಷಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಹಕ್ಕಿದೆ. ತಾಲಿಬಾನ್​ ಸಚಿವರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ನಾರಿಶಕ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ನೀವು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌನವು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕುರಿತ ನಿಮ್ಮ ಘೋಷಣೆಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ- ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ : ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅವಮಾನವಾಗಲು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅನುಮತಿಸಿದಿರಿ. ಮಹಿಳೆಯರು, ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನೆಲುಬು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ- ಚಿದಂಬರಂ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ ಅವರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರುಷ ಪತ್ರಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ (ಅಥವಾ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ) ಎಂದು ಅರಿತಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ದಿನದ (ಅ.11) ಮುನ್ನಾದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ತಾಲಿಬಾನ್​ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ನಡೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

