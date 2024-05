ETV Bharat / bharat

'ಗಾಂಧಿ' ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಯಾರೆಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ': ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ತರಾಟೆ - Congress Attacks PM Modi

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 30, 2024, 7:33 AM IST | Updated : May 30, 2024, 8:20 AM IST

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​ ( ETV Bharat )

