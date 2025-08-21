ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ (ಕೇರಳ): ನಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇರಳದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ರಾಹುಲ್ ಮಮಕೂಟಥಿಲ್ ಗುರುವಾರ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಸಮಯವನ್ನು ವೃಥಾ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿಯು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ ಎಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪದ ಹೊರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ನಾಯಕರು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ: ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದ ಆರೋಪದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷವು ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಸನ್ ಅವರು "ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಟಿಯು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆಕೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯ ಆರೋಪವೇನು? ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ನಟಿ ರಿನಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ತನಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡನಿಂದ ತನಗೆ ನಿರಂತರ ಹಿಂಸೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ಆತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಹಿ ಅನುಭವ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿಯೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಂಬಾಕೆಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ತನಗೂ ರಾಹುಲ್ರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ನನ್ನಂತೆ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಈತನಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಅನಾಚಾರವೆಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
