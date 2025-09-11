ETV Bharat / bharat

ಇಲ್ಲಿ.. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ: ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ!; ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ.

HARYANA DOG BITE COMPENSATION
ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಂಡೀಗಢ: ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಸಿಎಂ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಜನರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ: ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನುರಾಗ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಪರಿವಾರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ (ದಯಾಳು-II) ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ?: ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರು ಮೂಡಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮಾಂಸ 0.2 ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್​ ಕಿತ್ತುಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸಾವಿರ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಯಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ

0-12 ವರ್ಷಗಳು - 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.

12-18 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ - 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.

18-25 ವರ್ಷಗಳು - 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.

25-45 ವರ್ಷಗಳು - 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.

45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು - 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಕೆಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

  • ಬೀದಿ/ಸಾಕು ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರಬೇಕು.
  • ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದಿಸಿರಬಾರದು.
  • ಬೀದಿ/ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರಬೇಕು.
  • ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 1 ಲಕ್ಷ 80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀಡುವ ಪರಿವಾರ್ ಪೆಹಚಾನ್ ಪತ್ರ (ಪಿಪಿಪಿ) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂಥವರು ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು/ದನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಪಘಾತ/ದುರ್ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೀದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸು, ಎತ್ತು, ಕತ್ತೆ, ನಾಯಿ, ಎಮ್ಮೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ 120 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ: ಬೀದಿ ನಾಯಿ/ ದನಗಳ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆದ https://dapsy.finhry.gov.in ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 100 ಜನರು ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ಸಾವು, ಗಂಭೀರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂಡೀಗಢ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ 23,198 ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 4,018 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂತತಿಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೀಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ

ಲಡಾಖ್​ನ ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ!

For All Latest Updates

TAGGED:

DOG BITE COMPENSATION RULESHOW TO GET DOG BITE COMPENSATIONDOG BITEಬೀದಿನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರHARYANA DOG BITE COMPENSATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ, IRS ಅಧಿಕಾರಿ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಕ್ಕಳು!

$393 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಪತ್ತು! ಮಸ್ಕ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್​ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಬೈಕ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ರಾಯಲ್​ ಆಗಿಯೇ ಧರೆಗಿಳಿದ ದರ!

ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ: ಇವರು ತೆಗೆದ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.