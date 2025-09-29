ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನವೀನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ: ಡಾ. ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡಿ.. ಹೀಗಿದೆ ಇವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ!
ತಾಳ್ಮೆ, ಕಲಿಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬುದು ಡಾ. ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಡೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ (IACC) ನ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ. ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಳ್ಮೆ, ಕಲಿಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತು. ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈನಾಡು-ಇಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಡಾ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದವರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರು.
ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಐಐಎಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚೆವೆನಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು.
ನವೀನ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು: ವರಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಡಾ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಅನುಭವವು ಅವರನ್ನು IACC ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ನವೀನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ಇದು ಅವರ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಬರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವ ಅವರು, ನೀವು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ 2.0 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ. ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿತ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಅವರು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ASIP ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಅವರು, 'ನನಗೆ ಮೇಲೇರಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಕೌಶಲ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸಹೋದರನ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅವರು ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ಯಾಗಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಬೇಕು. ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಡಾ. ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಕಥೆಯು ಪ್ರಬಲವಾದ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
