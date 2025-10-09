ETV Bharat / bharat

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಪ್​ ಸಿರಪ್​ ತಯಾರಿಕಾ ಫಾರ್ಮಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ಶ್ರೀಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ ವಶಕ್ಕೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಕೋಡಂಬಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಶ್ರೀಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Srisen Pharma Company owner arrested in Chennai
ಶ್ರೀಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ ರಂಗನಾಥನ್​​​ ಬಂಧನ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 9, 2025 at 12:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ ತಯಾರಿಕ ಶ್ರೀಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಮಾಲೀಕ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ 14 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಿರಪ್ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ದ್ರಾವಕವಾದ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆನ್ನೈನ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಔಷಧ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೃತ ಮಕ್ಕಳ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಇದೀಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚಿಪುರಂನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಂಗುವರ್ಚತ್ರಂನಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧ ತಯಾರಕರಾದ ಶ್ರೀಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಕೋಡಂಬಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಶ್ರೀಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಸುಂಗುವರ್ಚತ್ರಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಪ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಕಾರಿ ಸಿರಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ವಿಸ್ತೃತ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವುದು ಬೇಡ: ಸರಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್​ಗೆ 19 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ ಶಂಕೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHYA PRADESH CHILDRENSRISEN PHARMA COMPANY OWNERCOLDRIP SYRUP ISSUEARRESTED PHARMA COMPANY OWNERCOLDRIP SYRUP ISSUE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗಿಳಿಯು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ!?: ಪ್ರಾಣಿ -ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಭವ್ಯಾ; ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನನ್ಯ - ಅಪಾರ!

ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್​ಗೆ 19 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ ಶಂಕೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ: ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರವಿಂದ್​ ಕಶ್ಯಪ್ ಜೊತೆ​ ಎಕ್ಸ್​ಕ್ಲೂಸಿವ್​​ ಮಾತು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.