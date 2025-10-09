ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ ತಯಾರಿಕಾ ಫಾರ್ಮಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ಶ್ರೀಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ ವಶಕ್ಕೆ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಕೋಡಂಬಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಶ್ರೀಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ ತಯಾರಿಕ ಶ್ರೀಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಮಾಲೀಕ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ 14 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಿರಪ್ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ದ್ರಾವಕವಾದ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆನ್ನೈನ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಔಷಧ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೃತ ಮಕ್ಕಳ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಇದೀಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚಿಪುರಂನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಂಗುವರ್ಚತ್ರಂನಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧ ತಯಾರಕರಾದ ಶ್ರೀಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಕೋಡಂಬಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಶ್ರೀಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಸುಂಗುವರ್ಚತ್ರಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಪ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಕಾರಿ ಸಿರಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ವಿಸ್ತೃತ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
