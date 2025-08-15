ETV Bharat / bharat

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್​ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ: ಈ ಸಿಎಂ ​​ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿತು 'ಸೌರ' ಕನಸು! - CM SOLAR DREAM

ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮವೇ ಸೋಲಾರ್​​ ಮಯ; ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್​ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಕನಸು ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ.

Naravaripalle Cluster
ನರವರಿಪಲ್ಲೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read

ಚಂದ್ರಗಿರಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್​ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಕನಸು. ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮಂಡಲದ ನರವರಿಪಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಕಂದುಲವರಿಪಲ್ಲೆ, ಎ.ರಂಗಂಪೇಟೆ, ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ರಾಮಪುರಂ ಎಂಬ ಮೂರು ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ​ ನರವರಿಪಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್​ ಆಗಿ, ವಿದ್ಯುತ್​ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್​ನ 1,649 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ಯುಗಾದಿ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕಂಬಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಕೆಲವು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಸ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಕೋಚ್​ ಗ್ರೂಪ್​ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್​ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 20 ರಂದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಕೋಚ್​ ಗ್ರೂಪ್​ ಡಿಸಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದೆ.

ರೂ. 20.68 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ: ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ 2,378 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳು, ಮಾಲೀಕರಿಲ್ಲದ ಮನೆಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರ್​ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಾರ್​ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 2 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್​ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಸೌರಫಲಕ​ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ತಲಾ 1,21,600 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸೂರ್ಯಘರ್​ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್​ಗೆ 60,000 ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಿದೆ. ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲು, ಎಂಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಮೀಟರ್​ಗಳನ್ನು ಸಹ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟು 20.68 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಶೇ. ವಿದ್ಯುತ್​ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೌರ ವಿದ್ಯತ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್​ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ, ಮೂರು ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳ ಮನೆಗಳು 2.30 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್​ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್​ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿವೆ.

ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್​ಗೆ 2.09 ರೂ. ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ​ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,80,700 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸೌರಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?: "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು SPDCL ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ SCOH ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಮಾಲೀಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಿಡ್‌ಗೆ ನೀಡಬೇಕು" ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ನರವರಿಪಲ್ಲೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್​ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ನರವರಿಪಲ್ಲೆ ನಿವಾಸಿ ಮುನಿರತ್ನಂ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಲ: ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

ಚಂದ್ರಗಿರಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್​ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಕನಸು. ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮಂಡಲದ ನರವರಿಪಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಕಂದುಲವರಿಪಲ್ಲೆ, ಎ.ರಂಗಂಪೇಟೆ, ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ರಾಮಪುರಂ ಎಂಬ ಮೂರು ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ​ ನರವರಿಪಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್​ ಆಗಿ, ವಿದ್ಯುತ್​ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್​ನ 1,649 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ಯುಗಾದಿ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕಂಬಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಕೆಲವು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಸ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಕೋಚ್​ ಗ್ರೂಪ್​ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್​ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 20 ರಂದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಕೋಚ್​ ಗ್ರೂಪ್​ ಡಿಸಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದೆ.

ರೂ. 20.68 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ: ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ 2,378 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳು, ಮಾಲೀಕರಿಲ್ಲದ ಮನೆಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರ್​ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಾರ್​ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 2 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್​ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಸೌರಫಲಕ​ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ತಲಾ 1,21,600 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸೂರ್ಯಘರ್​ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್​ಗೆ 60,000 ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಿದೆ. ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲು, ಎಂಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಮೀಟರ್​ಗಳನ್ನು ಸಹ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟು 20.68 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಶೇ. ವಿದ್ಯುತ್​ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೌರ ವಿದ್ಯತ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್​ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ, ಮೂರು ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳ ಮನೆಗಳು 2.30 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್​ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್​ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿವೆ.

ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್​ಗೆ 2.09 ರೂ. ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ​ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,80,700 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸೌರಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?: "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು SPDCL ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ SCOH ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಮಾಲೀಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಿಡ್‌ಗೆ ನೀಡಬೇಕು" ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ನರವರಿಪಲ್ಲೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್​ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ನರವರಿಪಲ್ಲೆ ನಿವಾಸಿ ಮುನಿರತ್ನಂ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಲ: ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

For All Latest Updates

TAGGED:

CM CHANDRABABU NAIDUNARAVARIPALLE CLUSTERಸೌರಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್​ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕCM SOLAR DREAM

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್, ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್​, ದೇಶೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಮಾತು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರಸಭರಿತ ರಸಗುಲ್ಲಾ: ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್​, ಸೂಪರ್​ ಫೀಚರ್​: ಒಡೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಔಟ್​!

ದರ್ಶನ್​​ ಅರೆಸ್ಟ್: 'ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 'ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್​​ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ರದ್ದು; ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ನಿರಾಶೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.