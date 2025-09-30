ETV Bharat / bharat

'ಸಿಎಂ ಸರ್​ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ‘: ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟ ವಿಜಯ್

ಕರೂರ್​ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಟ ವಿಜಯ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

VIJAY BREAKS SILENCE ON STAMPEDE
ನಟ ವಿಜಯ್ (VIDEO GRAB)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2025 at 6:13 PM IST

ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಕರೂರ್​ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಮಿಳ್​ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಎದುರು ಬಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ- ರಾಜಕಾರಣಿ, "ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೋವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ. ನನಗಾದ ನೋವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಪ್ರಚಾರ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಬರಲು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಅದು ದುರಂತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿರುವ ಅವರು, "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಪಿತೂರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಯೋಚನೆಗೂ ಮೀರಿದ ದುರಂತ: "ಪ್ರಚಾರ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆವು. ಆದರೆ ಯೋಚನೆಗೂ ಮೀರಿದ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್​​, "ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಪಾಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯಬಹುದೇನೋ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

"ನಾನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನೇ. ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾದ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ನಾನು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೂರಲ್ಲೇ ದುರಂತ ಏಕೆ?: ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್​, ನಾನು 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಲ್ತುಳಿತದಂತಹ ದುರಂತ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ನಡೆಯಿತು? ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ದೇವರೇ ಬಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟಿವಿಕೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರದ್ದೋ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 41 ಮಂದಿ ಹತ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 27 ರಂದು ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಟ ವಿಜಯ್​ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿ 41 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

