ಇವರು 'ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್': ಹವಾಮಾನ ಪೂರಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ; ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ

ಕಡಿಮೆ ನೀರು, ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಈ ಕೃಷಿ, ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇವರು ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಸಾಹು: 'ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್': ಹವಾಮಾನ ಪೂರಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ; ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 12:21 PM IST

ಭುವನೇಶ್ವರ: ಸರಳ ಉಡುಪು, ಗುರುತು ಚೀಟಿ ಧರಿಸಿ ಒಡಿಶಾದ ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಂಗಿಲುಂಡಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಬ್ರಜೇಶ್‌ಪೆಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳ ನಡುವೆ ಹಿರಿ ಕಿರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಇವರ ಹೆಸರು ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಸಾಹು.

ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಇವರು. ಹವಾಮಾನ ಪೂರಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನೂ ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್' ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ, ಭತ್ತದ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ವಿಧಾನವಾದ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಐ (ಅಕ್ಕಿ ತೀವ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಎಸ್​ಆರ್​ಐ?: ಸಸಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರ, ಮಧ್ಯಂತರ ನೀರಾವರಿ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿಧಾನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಲಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೂ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಳಹರಿವಿನ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೃಷಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

ಕೃಷಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಯಿತು.

ಬ್ರಜೇಶ್‌ಪೆಂಥ ಗ್ರಾಮ 148 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು 756 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿನವರ ಬಹುತೇಕರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕೃಷಿ. ಈ ಕೃಷಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆದು ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಅವರ ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಡದೆ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಋತುವಿನ ಬೆಳೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕರು ಈ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿದ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಂದು 20 ಮಂದಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಬಿ ಮತ್ತು ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ.

ಎಸ್‌ಆರ್‌ಐ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಧಾನ (ETV Bharat)

ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ: ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ಅಕ್ಕಿ ತೀವ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎಸ್​ಆರ್​ಐ)ನಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 25x25 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದ ಅಳತೆಯ ನಂತರ ಭತ್ತದ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು, ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಭತ್ತದ ಸಾಲಿನ ನಡುವೆ ಅಂತರದಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವವನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ ಅನಗತ್ಯ ಹುಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

2023ರಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಬ್ರಜೇಶ್‌ಪೆಂಥಾಗೆ ಮರಳಿದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್​ ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಕಾ ಎಂಬ ಎನ್‌ಜಿಒ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಧಾರಿತ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ (ECRICC)ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ.

ಕೃಷಿಕ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ (ETV Bharat)

ECRICC ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು..: ECRICC ಎಂಬುದು ಹಸಿರು ಹವಾಮಾನ ನಿಧಿ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ, ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಯುಎನ್​ಡಿಪಿ)ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದ ಉಪಕ್ರಮ. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳು (ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 304) ಮಣ್ಣಿನ ಏಡಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಹವಾಮಾನ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಗಳ ಕಾರ್ಯ: ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಅವರು ಚಂಡಮಾರುತಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಹವಾಮಾನಪ್ರೇರಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುದಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 153 ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹವಾಮಾನಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳು, ಸತು, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜಗಳು, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್​ಆರ್​ಐ ಪದ್ಧತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ತಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ: ಈ ಎಸ್​ಆರ್​ಐ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆಯ್ದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಲಭ್ಯತೆ, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಯೋಜನೆಯ ವಿಧಾನಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮದ 31 ವರ್ಷ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ನಯನಿ ಪ್ರಧಾನ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಎಸ್​ಆರ್​ಐ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇಂದು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸ್ವರ್ಣಲತಾ (ETV Bharat)

ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರು, ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಲವು ರೈತರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿ 60 ವರ್ಷದ ಹೀರಾ ಪ್ರಧಾನ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ ನಾವೂ ಅನುಸರಿಸಿದೆವು ಎಂದರು.

ಕರಾವಳಿ ಕೃಷಿಕರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ: ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನದ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು, ಇಲ್ಲಿನ ದುರ್ಬಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದರ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಗಂಜಾಂ, ಪುರಿ, ಬಾಲಸೋರ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯ-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಣಲತಾರಂತೆ ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಆರ್​ಐ, ಮಣ್ಣಿನ ಏಡಿ ಕೃಷಿ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಲಕಳೆ ಕೃಷಿ ಸೇರಿವೆ.

ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಚಿಲಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುಡ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಬಹುಡ 25 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿಲಿಕ 15 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 109 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಎನ್‌ಜಿಒಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 300 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಯೋಜನೆ ಭಾಗವಾಗಿ 300 ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆಯ ಗಂಜಾಂನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಭೋಯ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ನಾನು ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರೇಪಿಸಲು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮುಗುಳುನಗುತ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ.

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು (ETV Bharat)

ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಗಳು: ಸ್ವರ್ಣಲತಾರಂತಹ ಹಲವು ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಝಾ, ನಮ್ಮ ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಸ್​ಆರ್​ಐ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ದಣಿವರಿಯದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಂತವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಯೋಜನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳು ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​ಆರ್​ಐ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಜಿಎಚ್​ಜಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿತವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಕಟಕ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ECRICC ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ವರದಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ: ಇವರು ತೆಗೆದ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

