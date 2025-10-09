ದಾಳಿ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಮರೆತುಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯ: ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಮರೆತುಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರನ್ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದೆವು. ಆದರೆ, ಅದು ಈಗ ಮರೆತುಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಸರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ವನಶಕ್ತಿ ತೀರ್ಪಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಐ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವಕೀಲರ ಕೃತ್ಯ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದು ಎಂದಿರುವ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಘಟನೆಯ ವೇಳೆ ಸಿಜೆಐ ಅವರು ತೋರಿದ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರು.
ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಉಜ್ಜಲ್ ಭುಯಾನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಅವರು ಸಿಜೆಐ, ಇದು ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಈ ದಾಳಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದರು.
ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಸಿಜೆಐ ಕಡೆಗೆ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು 'ಗಂಭೀರ ದುರ್ನಡತೆ'ಯ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (SCBA) ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ವಕೀಲ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಸಿಜೆಐ ಕಡೆಗೆ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಕೀಲರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕೂಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಖಂಡನೀಯ ಹಾಗೂ ಅಸಂಯಮದ ವರ್ತನೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನೇರ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ನೀತಿ, ಸಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು SCBA ಹೇಳಿದೆ.
"ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಗಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು SCBA ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
