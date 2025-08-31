ETV Bharat / bharat

ವಿಶೇಷ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ - CHINA FERTILIZER EXPORT BAN

ವಿಶೇಷ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​​ಎಫ್​ಐಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.

CHINA FERTILIZER EXPORT BAN
ವಿಶೇಷ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಬಂಧ (Eenadu)
ನವದೆಹಲಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಚೀನಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉದ್ಯಮ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್​ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ರೈತರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು SFIA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಶೇ.95 ರಷ್ಟು ಚೀನಾ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಅವಲಂಬನೆ: ಭಾರತವು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಎನ್​​ಪಿಕೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್​ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಶೇ.95 ರಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಚೀನಾವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವುಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಬಳಿಕ, ನಿರ್ಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿರಾಮ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಾಲೋಚಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ರೈತರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಋತುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಚೀನಾ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ: ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಧಿಕ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿದ್ದರೂ, ಭಾರತವು ಅವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು, ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಾಗಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಾಗಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸದೆ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಚೀನಾ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

