3 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ 3,000 ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆ
ವಸ್ತುವೊಂದರ ಖರೀದಿ ವೇಳೆ ಎಂಆರ್ಪಿಗಿಂತ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಜಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 11, 2025 at 2:38 PM IST
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ(ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಕೇವಲ 3 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮನವಿ ಆಲಿಸಿದ ವೇದಿಕೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜೈರಾ ಅಮಿನಾ ಎಂಬವರೇ ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆ.
ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ, 3 ರೂ.ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಗಬೇಕಿತ್ತಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜನರು ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜೈರಾ ಅಮಿನಾ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಬಿಲಾಸ್ಪುರದ 21 ವರ್ಷದ ಜೈರಾ ಅಮಿನಾ ಅವರು ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಿಂದ 235 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳಿದ್ದ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ಗೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ 238 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. MRPಗಿಂತ (Maximum Retail Price) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಜೈರಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜೈರಾ ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಲ್ ಸಮೇತ ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ ಇದು "ಅನ್ಯಾಯವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ"ಯ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾದ 3 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆ, 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೊಕದ್ದಮೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಅಲೋಕ್ ಪಾಂಡೆ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಎಂಆರ್ಪಿಗಿಂತ 3 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಟೀ ಎಲೆಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 3 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಹಿಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಪಡೆದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ MRP ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ದೂರು ದಾಖಲಾದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಪಾವತಿಸಿ: 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ MRPಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯಿಂದ 3 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 3000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ, ಈ ಹಣವನ್ನು 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಶೇ 9ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿ: ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಕಾರು ನೀಡದ ಶೋರೂಂ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ₹7 ಲಕ್ಷ ದಂಡ