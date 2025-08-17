ETV Bharat / bharat

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒನ್​ ಸೈಡ್ ಲವ್: ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯುವಕ - LOVER SENT BOMB PARCEL

ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯುವಕನೋರ್ವ, ಸ್ಪೀಕರ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಘಟನೆ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

BOMB INSIDE SPEAKER TRIANGLE LOVE STORY ಪ್ರೇಯಸಿ ಗಂಡನ ಕೊಲೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್
ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯುವಕ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read

ಖೈರಗಢ್(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ್): ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯುವಕನೋರ್ವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಛತ್ತೀಸಗಢ್​ದ ಖೈರಗಢ್​ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಬಾಂಬ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ ಯುವಕನನ್ನು ವಿನಯ್ ವರ್ಮಾ (20) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್​ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಕರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟ ಸಾಧನ (IED)ವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಫೋಟವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದಂತೆ ಹೇಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬಳಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಎಂದು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪ್ಯಾಕ್​ನಲ್ಲಿತ್ತು ಐಇಡಿ: ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಫ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಗಿಫ್ಟ್​ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಕಲಿ ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಖಾನ್, ಪಾರ್ಸಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡದೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು.

ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತಂಡ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗೆ 2 ಕೆ.ಜಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್​ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಐಇಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲೆಟಿನ್ ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುವತಿ, ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​​ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಾರ್ಸಲ್​ನಲ್ಲಿ 60 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ, ಎರಡು ಡಿಟೋನೇರ್​ಗಳು ಪತ್ತೆ: ಸ್ಪೀಕರ್​ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟು 60 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಡಿಟೋನೇಟರ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ: ಆರೋಪಿ ವಿನಯ್ ವರ್ಮಾ ಬಂಧನದೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲೆ ಯತ್ನವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೆಲೆಟಿನ್ ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲವನ್ನೂ ಬಯಲು ಮಾಡಿ, ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವರ್ಮಾ (25), ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ (22), ಘಾಸಿರಾಮ್ ವರ್ಮಾ (46), ದಿಲೀಪ್ ಧಿಮಾರ್ (38), ಗೋಪಾಲ್ ಖೇಲ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಖಿಲೇಶ್ ವರ್ಮಾ (19) ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖೈರಗಢ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಲಕ್ಷ್ಯ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣ 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್‌ಧಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್​ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮನಗರ - ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಂಡನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯೆ ಜತೆ 5 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ: ಮತ್ತೋರ್ವನಿಗಾಗಿ ಶೋಧ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತಿ ಕೊಲೆ; ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಅರೆಸ್ಟ್​

ಖೈರಗಢ್(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ್): ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯುವಕನೋರ್ವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಛತ್ತೀಸಗಢ್​ದ ಖೈರಗಢ್​ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಬಾಂಬ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ ಯುವಕನನ್ನು ವಿನಯ್ ವರ್ಮಾ (20) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್​ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಕರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟ ಸಾಧನ (IED)ವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಫೋಟವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದಂತೆ ಹೇಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬಳಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಎಂದು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪ್ಯಾಕ್​ನಲ್ಲಿತ್ತು ಐಇಡಿ: ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಫ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಗಿಫ್ಟ್​ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಕಲಿ ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಖಾನ್, ಪಾರ್ಸಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡದೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು.

ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತಂಡ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗೆ 2 ಕೆ.ಜಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್​ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಐಇಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲೆಟಿನ್ ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುವತಿ, ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​​ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಾರ್ಸಲ್​ನಲ್ಲಿ 60 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ, ಎರಡು ಡಿಟೋನೇರ್​ಗಳು ಪತ್ತೆ: ಸ್ಪೀಕರ್​ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟು 60 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಡಿಟೋನೇಟರ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ: ಆರೋಪಿ ವಿನಯ್ ವರ್ಮಾ ಬಂಧನದೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲೆ ಯತ್ನವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೆಲೆಟಿನ್ ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲವನ್ನೂ ಬಯಲು ಮಾಡಿ, ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವರ್ಮಾ (25), ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ (22), ಘಾಸಿರಾಮ್ ವರ್ಮಾ (46), ದಿಲೀಪ್ ಧಿಮಾರ್ (38), ಗೋಪಾಲ್ ಖೇಲ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಖಿಲೇಶ್ ವರ್ಮಾ (19) ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖೈರಗಢ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಲಕ್ಷ್ಯ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣ 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್‌ಧಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್​ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮನಗರ - ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಂಡನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯೆ ಜತೆ 5 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ: ಮತ್ತೋರ್ವನಿಗಾಗಿ ಶೋಧ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತಿ ಕೊಲೆ; ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಅರೆಸ್ಟ್​

For All Latest Updates

TAGGED:

BOMB INSIDE SPEAKERTRIANGLE LOVE STORYಪ್ರೇಯಸಿ ಗಂಡನ ಕೊಲೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಪಾರ್ಸಲ್ಸ್ಪೀಕರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್LOVER SENT BOMB PARCEL

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮಸೂದೆ-2025 ಕರಡು ಸಿದ್ಧ

ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ: ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ - ಪುಟಿನ್​ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಹಾವೇರಿ: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್​ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಬಂಪರ್​ ದಿನ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.