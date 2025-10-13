ETV Bharat / bharat

ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾದ ಟ್ರಕ್: ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಸಹಿತ ₹29 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ ಆದೇಶ

ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋದ ಟ್ರಕ್​ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ವಿಮೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

CHHATTISGARH CONSUMER COMMISSION
ಛತ್ತೀಸ್​ಗಡ್ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 13, 2025 at 10:16 AM IST

ರಾಯ್‌ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್​ಗಡ್​): ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್​​ನಿಂದ ಟ್ರಕ್​​ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮೆ ಹಣ ನೀಡದೆ ಕ್ಲೇಮ್​ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಂಪನಿ ಬಡ್ಡಿಸಹಿತ 29 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಸೂರಜ್‌ಪುರ ನಿವಾಸಿ ನಿಶಾಂಕ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಟ್ರಕ್ ವಿಮಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಸಂತ್‌ಪುರ ಘಾಟ್ (ಬಲರಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ) ಯಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಿಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಡೀ ಟ್ರಕ್​ಗೆ ಆವರಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.

₹29 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ ಆದೇಶ
₹29 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ ಆದೇಶ (ETV Bharat)
₹29 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ ಆದೇಶ
₹29 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ ಆದೇಶ (ETV Bharat)

"ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಪರವಾನಗಿ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕೃತ: ದೂರುದಾರರು ಓರಿಯಂಟಲ್ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ವಾಹನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರವಾನಗಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ದೂರುದಾರರು ಅಂಬಿಕಾಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದಿಂದ 75 ರಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆದೇಶ: ಸರ್ವೇಯರ್ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗವು ಭಾಗಶಃ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಹಾನಿಯ 75%, ಅಂದರೆ ₹15.81 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರಕ್ ಮಾಲೀಕ ನಿಶಾಂಕ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಇದು ಅಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಿದೆ ಎಂದ ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗ: ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಗೌತಮ್ ಚರೇಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು, "ವಾಹನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರವಾನಗಿ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತವು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯೊಳಗೇ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಸುಳ್ಳು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶ: ಆಯೋಗವು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಓರಿಯಂಟಲ್ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹29,05,500 ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ನವೆಂಬರ್ 22, 2024 ರಿಂದ). ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬಡ್ಡಿದರವು 8% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರುದಾರರು ಮೊಕದ್ದಮೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ₹5,000 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದೇಶ: ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. "ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಹನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೂರ್ಣ ವಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಯೋಗವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಈ ಆದೇಶವು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಯಮಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಖರ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

