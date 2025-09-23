ETV Bharat / bharat

ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ: ಪ್ರಾಣಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ!

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಅಮ್ರೋಹಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಚೆಮ್ಚುರಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

GAS LEAKAGE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
Published : September 23, 2025 at 1:23 PM IST

ಅಮ್ರೋಹಾ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ) : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಜ್ರೌಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚೆಮ್ಚುರಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅನಿಲದಿಂದ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯವರೆಗೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆಯೇ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ.

ಅಮ್ರೋಹಾದ ಗಜ್ರೌಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಎಂ ಗರಿಮಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಎಸ್​​​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​ ತಂಡ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅಮ್ರೋಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಂದ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಗಜ್ರೌಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಕಂಪನಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಏನೆಲ್ಲಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಾನಿಕಾರಕ ಸಸ್ಯಗಳು, ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಔಷಧ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಔಷಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಟಿಗೇರಿಯಾ ಖಾದರ್ ನೈಪುರ, ಅಲಿಪುರ, ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಮೂಗು, ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AMROHA CHEMCHURA CHEMICAL FACTORYGAS LEAKAGE AMROHA FACTORYCHEMCHURA FACTORY GAS LEAKAGEಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆGAS LEAKAGE

