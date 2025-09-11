ETV Bharat / bharat

ಲಡಾಖ್​ನ ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ!

ಹಿಮನದಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಕರಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ರೋಹಿತ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸೋನಿ ಅವರ ಲೇಖನ..

ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2025 at 5:20 PM IST

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ) : ದೇಶದ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಮನದಿಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಹಿಮನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ವಾಡಿಯಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಜಿಯಾಲಜಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸಮೀರ್ ತಿವಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಇಂತಹ ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇವರ ತಂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಭೂ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಲಡಾಖ್ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿಯನ್ನು 478 ಮೀಟರ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸಮೀರ್ ತಿವಾರಿ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಲಡಾಖ್ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿ ಕರಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಭೂ ಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆ (ETV Bharat)

ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ 9,575 ಹಿಮನದಿಗಳು: ಭಾರತದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9,575 ಹಿಮನದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಮನದಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹಿಮನದಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇವಲ 267 ಹಿಮನದಿಗಳಿದ್ದು, ಇದು 10 ಚದರ್​ ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಲಡಾಖ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಮನದಿ: ಲಡಾಖ್ ಪ್ರದೇಶವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 5262 ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಮನದಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಂದಾದರು. ವಾಡಿಯಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಜಿಯಾಲಜಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸಮೀರ್ ಕೆ. ತಿವಾರಿ, ಲಡಾಖ್ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಂಗ್‌ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆ (ETV Bharat)

ಈ ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಡಾ. ಸಮೀರ್​ ಕೆ ತಿವಾರಿ, ಕಾರಕೋರಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಯಿತು ಎಂದರು.

ಹಿಮಾಲಯದ ಮೂರನೇ ಧ್ರುವ ಕಾರಕೋರಂ: ಕಾರಕೋರಂ, ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಿಮನದಿಗಳ ಕರಗುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾರಕೋರಂನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮನದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆ ಭೂ ಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆ (ETV Bharat)

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದ ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿ ಸ್ನೌಟ್: ಕಾರಕೋರಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿಯ ಸ್ನೌಟ್ (ಹಿಮ ಕರಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಹಿಮನದಿಯತುದಿ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸರೋವರ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿಯ ಬಳಿ ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಇದು ಹಿಮನದಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾಗದ ಭೂ ಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಲು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆವು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆ ಭೂ ಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆ (ETV Bharat)

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ: ಹಿಮನದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆ ಇದ್ದು, ಅವು ಹಿಮನದಿಯನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 4,980 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿ ಕರಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಮೀರ್​, 1969 ರಿಂದ 2022ರ ವರೆಗೆ ಉಪಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿ ಈ 53 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 478 ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. 53 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಮನದಿ ಕರಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಹಿಮನದಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದವು.

2004ರಲ್ಲಿ ರಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಿಮನದಿಯ ಕರಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಬಳಿ ಒಂದು ಸರೋವರವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 2022 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿ ಈ ನೀರಿನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ನೀರಿನ ಸಂಯುಕ್ತವು ಹಿಮನದಿಯ ನೀರಿನ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆ ಭೂ ಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆ (ETV Bharat)

ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದ ನೀರು: ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ತಾಪಮಾನವು ಮೈನಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆದರೆ, ಹಿಮನದಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು +8 ರಿಂದ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿಯ ತಾಪಮಾನವು ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು -9.21 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿಯ ಬಳಿಯ ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ +8 ರಿಂದ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 3.9ಮೀಟರ್​ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಹಿಮನದಿಗಳು: ಹಿಮನದಿಯ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1.9 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆಗಳ ಬಳಿ ಹಿಮನದಿಗಳ ಕರಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 3.9 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 53 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಮನದಿ 478 ಮೀಟರ್ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದೆ.

ಕಾರಕೋರಂ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಮನದಿಯ ಬಳಿ ಹೊಸ ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಹಿಮನದಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಕೋರಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿಯ ಕರಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಶಾಖದ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಮೀರ್​.

ಈ ಕುರಿತು 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 27ರಂದು ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಟೋಟಲ್​ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರಕೋರಂನಲ್ಲಿರುವ ಚಾಂಗ್ಮೊಲುಂಗ್ ಹಿಮನದಿಯ ಅಸಂಗತ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭೂಶಾಖದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಹಿಮನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯ.. ಏನಿದು ನಿರ್ಗಲ್ಲು ಸಂಕಷ್ಟ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬತ್ತುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿರುವ ಸತೋಪಂತ್ ಸರೋವರ; ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ!

