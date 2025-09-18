ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತು: ರೈತರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕ್ರಮ
ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜನಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : September 18, 2025 at 6:54 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಭದ್ರತೆ ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ: ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಐಸಿಎಆರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಂಕಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳೆ ಮಾದರಿಗಳತ್ತ ಬದಲಾಗುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
"ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮನ್ವಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೃಷಿ) ಶಹ್ಲಾ ನಿಗರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ : ಲೋಕಸಭೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶೀಯ ಎಣ್ಣೆಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಣ್ಣೆಬೀಜ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಶ್ರಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ICAR) ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕುರಿತು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2014-2025) ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಗಾಗಿ 104 ರೇಪ್ಸೀಡ್-ಸಾಸಿವೆ, 95 ಸೋಯಾಬೀನ್, 69 ನೆಲಗಡಲೆ, 53 ಅಗಸೆಬೀಜ, 34 ಎಳ್ಳು, 25 ಕುಸುಮ, 24 ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, 15 ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 13 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳ 432 ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ತಳಿಗಳು/ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೀಜ ತಳಿ: ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2019-20 ರಿಂದ 2023-24) ಒಟ್ಟು 1,53,704 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತಳಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ/ಖಾಸಗಿ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆ ದತ್ತಾಂಶವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. NMEO-OS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
