ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಅದ್ವಿತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಪುಣೆಯ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಪುಣೆಯ ಹಡಪ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ರಖ್ ಅವರು ಜನವರಿ 3, 2012 ರಂದು ತಮ್ಮ 'ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಮೋಹಿಂ' (ಮಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ) ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆರಿಗೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನೇ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಸುಮಾರು 2,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ವಿಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ರಖ್ ಅವರು, 'ನಾನು ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯಿಂದ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವರು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲೂ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ಮಗುವನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡಬಹುದಾದ ದೃಷ್ಠಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಏನನ್ನಾದರು ಮಾಡಲು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಅದಾಗಿತ್ತು, ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಮೋಹಿಮ್' ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದಲೇ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ: ಹೀಗೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನೇ ಹರಡಿತು. ಆದರೆ, ಸಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆಡಿಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಡಾ. ರಖ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಿಂದಲೇ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
'ನನ್ನ ತಂದೆ ಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮೊದ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಿಡದಿರಲು ಅವರ ಮಾತುಗಳೇ ಸಾಕು' ಎಂದು ಡಾ. ರಖ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಡಾ. ರಾಖ್ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಾ. ರಾಖ್ ಅವರು ಮಗುವಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ರಖ್ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ: ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರು ಡಾ. ರಖ್ ಅವರನ್ನು 'ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕೂಡ ಡಾ. ರಖ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅವರ ಉಪಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅವರನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡಾ. ರಖ್ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
'ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು : ರೋಗಿಯ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ರಖ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸುತ್ತದೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನಾನು ಡಾ. ರಖ್ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಬಂದೆವು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದ ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆವು. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
