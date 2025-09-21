ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಬದಲಾದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
September 21, 2025
ನವದೆಹಲಿ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೋಮವಾರದಿಂದ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22) ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ 'ಜಿಎಸ್ಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಉತ್ಸವ' ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ' ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
"ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ದೇಶವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿದೆ. ಸೆ.22ರಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯದೊಂದಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ನವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ಯುವಕರು, ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಡಂಗಡಿಗಳು ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಹಬ್ಬಗಳ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷಕರ ವಿಚಾರ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಮೋದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
2017 ರಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ-ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿತು. ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳ ಜಾಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೋದಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಬಡವರು, ನವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕ್ರಮವು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತು ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ: ದೇಶದ ಜನರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿ, ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನದಿಂದ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಭಾರತದ ಸಮೃದ್ಧಿಯು 'ಸ್ವದೇಶಿ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು: ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ವರೆಗೆ, ಔಷಧಗಳಿಂದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ವರೆಗೆ, ಸುಮಾರು 375 ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಈಗ ಎರಡು ಹಂತದ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು 5 ಮತ್ತು 18 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿವೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಅನ್ನು 5, 12, 18 ಮತ್ತು 28 ಪ್ರತಿಶತದ 4 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತುಪ್ಪ, ಪನ್ನೀರ್, ಬೆಣ್ಣೆ, ನಮ್ಕೀನ್, ಕೆಚಪ್, ಜಾಮ್, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ, ಎಸಿ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ.
