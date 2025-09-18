ETV Bharat / bharat

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ಕುಮಾರ್ ಮತ ಕಳ್ಳರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

RAHUL GANDHI
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಮತ ಕಳ್ಳರು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಚೇರಿಯ ಇಂದಿರಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮತಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದರು.

ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: 2023ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಳಸಿ ಇತರ ಮತದಾರರನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಯಾರೋ 6,018 ಮತಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು. ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವರ ಮತವನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಮತ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, "ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಂಬಂಧಿಯ ಮತವನ್ನು ಅಳಿಸಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಸಂಚನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾದ ಮತಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 6,018 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಲ್ಲದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮತವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲು ವಿಶೇಷ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ತನಿಖಾ ತಂಡವಾದ ಸಿಐಡಿ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 18 ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಾನ, ಐಪಿ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬಹುದು" ಎಂದರು.

"ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್​ ಬಾಂಬ್​ ಸಿಡಿಯಲಿದೆ. ಇಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೈಡ್ರೋಜನ್​ ಬಾಂಬ್​ನ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರ ಮತವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮತದಾರನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಆತನ ಮತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಪ್ರವಾಸ: ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿಯೋಗಗಳ ಭೇಟಿಯಾದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2024ರಲ್ಲೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ

For All Latest Updates

TAGGED:

CEC GYANESH KUMARVOTE CHORI ALLEGATIONSELECTION COMMISSION OF INDIAರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿRAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು; ತಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಹಿ-ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಕೆಲವು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ-ಇಳಿಕೆ

ಇಸ್ರೋಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್​! ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸೈರನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.