ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನೆ ಬಾಗಲಿಗೇ ಕ್ಯಾರವಾನ್
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ 'ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನಗಳು' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಲಿವೆ.
Published : October 6, 2025 at 12:35 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) : ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ 'ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನಗಳು' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹಾಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ನೀತಿಯನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾರವಾನ್ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇವು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಮೊಬೈಲ್ ಮನೆಗಳು' ಇದ್ದಂತೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅರಕು, ಲಂಬಸಿಂಘಿ, ಗಂಡಿಕೋಟ, ಸೂರ್ಯಲಂಕಾ ಬೀಚ್, ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
2029ರ ವೇಳೆಗೆ 150 ಕ್ಯಾರವಾನ್ಗಳು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2029ರ ವೇಳೆಗೆ 150 ಕ್ಯಾರವಾನ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 25 ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು SGST ಮರುಪಾವತಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು:
- ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 25 ವಾಹನಗಳಿಗೆ 100% ಜೀವ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ (ರೂ. 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ)
- ಮುಂದಿನ 13 ವಾಹನಗಳಿಗೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ (ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ)
- ಇನ್ನೂ 12 ವಾಹನಗಳಿಗೆ 25% ರಿಯಾಯಿತಿ (ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ)
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ SGST ಮರುಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕ್ಯಾರವಾನ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ಎಪಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಎಪಿಟಿಡಿಸಿ) ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಕ್ಯಾರವಾನ್ಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವಸತಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಗಂಡಿಕೋಟ, ಅರಕು, ಸೂರ್ಯಲಂಕಾ ಬೀಚ್, ನಾಗಾರ್ಜುನಸಾಗರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶೈಲಂನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶ್ ದರ್ಶನ್ 2.0, ಸಾಸ್ಕಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಗಂಡಿಕೋಟ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 172.35 ಕೋಟಿ ರೂ.
- ಅರಕು, ಲಂಬಸಿಂಗಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಲಂಕಾ ಕಡಲತೀರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 127.39 ಕೋಟಿ ರೂ.
- ಅಹೋಬಿಲಂ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನಸಾಗರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 49.49 ಕೋಟಿ ರೂ.
- ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:
- ಈ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ವಾಹನಗಳು ಸಣ್ಣ ಬಸ್ಸಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
- 2-6 ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಊಟಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿದೆ.
- ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
- ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸಿಂಕ್, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಶೌಚಾಲಯ, ಶವರ್, ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಇರಲಿದೆ.
- ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್, ಹೀಟರ್, ವೈ-ಫೈ, ದೂರದರ್ಶನವಿದೆ.
- ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕಗಳು, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಿಟ್ ಇರಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ - ಈ ವಾಹನಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಟೆಲ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು : ಕ್ಯಾರವಾನ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು
- ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ - ಅರಕು
- ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ - ಲಂಬಸಿಂಗಿ
- ವಿಜಯವಾಡ - ಗಂಡಿಕೋಟ
- ವಿಜಯವಾಡ - ಸೂರ್ಯಲಂಕಾ ಬೀಚ್
- ವಿಜಯವಾಡ - ನಾಗಾರ್ಜುನಸಾಗರ
- ವಿಜಯವಾಡ - ಶ್ರೀಶೈಲಂ
- ವಿಜಯವಾಡ - ತಿರುಪತಿ
ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಂ-ಸ್ಟೇ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕ್ಯಾರವಾನ್ಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಕೇರಳ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಂತೆಯೇ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವೂ ಈಗ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
