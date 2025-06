ETV Bharat / bharat

Exclusive| ಕ್ಯಾ.ಸುಮಿತ್ ಸಬರ್ವಾಲ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ತಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ಮಾಜಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ - CAPTAIN SUMIT SABARWAL

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುಮಿತ್ ಸಬರ್ವಾಲ್ ( ಫೋಟೋ- X@BipinAndSingh )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : June 13, 2025 at 11:43 PM IST | Updated : June 14, 2025 at 12:06 AM IST 7 Min Read

ಲೇಖಕರು: ಸುರಭಿ ಗುಪ್ತಾ ನವದೆಹಲಿ: ಗುಜರಾತ್ ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಲಂಡನ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ-171 ಬೋಯಿಂಗ್ 787 ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿರುವುದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಾಯುಯಾನ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವು ಮೇಘನದಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ 265 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ 242 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸುನೀಗಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಮಾನ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ 24 ಜನರ ಜೀವವೂ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ರಮೇಶ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮಾತ್ರ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪವಾಡಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಂದರು. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುಮಿತ್ ಸಬರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ಲೈವ್ ಕುಂದರ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ (AI-171) ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುಮಿತ್ ಸಬರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆರಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅತೀವ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸುಮಿತ್ ಸಬರ್ವಾಲ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ. ಉತ್ತಮ ಪೈಲಟ್. ಆತನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ ಡಿಜಿಸಿಎಯಲ್ಲಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಇನ್ನು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುಮಿತ್ ಸಬರ್ವಾಲ್ 8,200 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕಾಕ್ ಪಿಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರಿ (First Officer) ಕ್ಲೈವ್ ಕುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ 1,100 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವವಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಸಮರ್ಥ ವೃತ್ತಿಪರರೇ. ಆದರೆ, ನತದೃಷ್ಟ ವಿಮಾನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಸ್ವರೂಪದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿತು ಎಂದರು. ಕ್ಯಾ.ಸಬರ್ವಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದ ಎರಡೂ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸದೇ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಂತೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಬೆರಿ ಹೇಳಿದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಶಂಕೆ: ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಹಲವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾ.ಬೆರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂಧನದ ಹರಿವಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ವಾಲೆ ಆರುವಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದವೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್ ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರೆಗೆ ವಿಮಾನ, ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಒತ್ತಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ದಿಢೀರ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ವಿಮಾನಗಳು ಪ್ರತೀ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಇಂಧನ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ಇಂಧನವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದೊಂದು ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಕರಣವಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂಧನ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬೆರಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ತುರ್ತು ಕರೆ (ಮೇ ಡೇ)ಯ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ 'ಮೇಡೇ, ಮೇಡೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದು ತಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಆ ಸಂದೇಶವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಮೇಡೇ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೇಡೇ ಮೇಡೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ವಿಮಾನ ಪತನದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸುಳಿವುಗಳು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನವು ತನ್ನ ಮೂಗನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟೇಕ್‌ಆಫ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ವಾಯುಬಲ ಎಳೆತ(aerodynamic drag)ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ(climb performance)ಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಟೇಕ್‌ಆಫ್ ಆದ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳೊಳಗೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದರೆ, ಅವರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ದೋಷಗಳಂಥ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ ಎಂಬ ಬೋಯಿಂಗ್ 787 ವಿಮಾನ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. 25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ದುರಂತಕ್ಕೀಡಾದ ಈ ವಿಮಾನ ಕೇವಲ 11 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಮಾನದ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸದು ಎಂದು ಬೆರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಹಕ್ಕಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೇ?: ಹಕ್ಕಿಗಳು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೂ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಇಂತಹ ತೀವ್ರ ತಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ವಿರಳ. ಆದರೆ, ಇಂಧನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆರಿ ಹೇಳಿದರು.

