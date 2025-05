ETV Bharat / bharat

"ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ" - CAN NOT LEAVE OUR ANIMALS

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಕರ್​ಗಳು ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 8, 2025 at 8:59 PM IST 3 Min Read

ಶ್ರೀನಗರ(ಜಮ್ಮು - ಕಾಶ್ಮೀರ): ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಶೆಲ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎಲ್​ಒಸಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 16 ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶೆಲ್​ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಡಿರೇಖೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಬಂಕರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಜಿನಾರ್​ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೈರನ್​ಗಳು ಮೊಳಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಪಡಿತರಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಭೂಗತ ಬಂಕರ್​ಗಳೆಡೆ ಓಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ: ಎಲ್​ಒಸಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಗವರ್ನರ್​ ಮನೋಜ್​ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ, ಬಂಕರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸು, ಮೇಕೆ, ಕುದುರೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ತಿನ್ನಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ? ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರು ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರವು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದ್ದು." ಎಂದರು. "ನಾವು ಇನ್ನೂ ಗೋಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಲಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಮಾಮ್​ಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಚಿಸದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಡಿಕೊಂಡರು. "ನಾವು ಶೆಲ್​ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬದುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ, ಕುಪ್ವಾರ ತಂಗ್ಧರ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಂತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.