ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗೆ ಸೇರಿದ ₹25 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಕ್ಯಾಬ್​ ಚಾಲಕ!

ಚಾಲಾಕಿ ಕ್ಯಾಬ್​ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗೆ ಸೇರಿದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಎಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

BANK MONEY ROBBERY
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2025 at 3:58 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಲನಗರದ ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಖದೀಮನ ಪತ್ತೆಗೆ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸಿಪಿ ನರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕನೊಬ್ಬ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಲನಗರ ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ ಶಾಖೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಫೇಲ್​ ನಾಟಕ: ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಬಾಲನಗರ ಶಾಖೆಗೆ ತರಲು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಇರುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಣವನ್ನು ಎಗರಿಸಲು ಆತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾದಿಯ ನಡುವೆ, ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಾಹನ ತಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದಾಗ ಹಣದ ಸಮೇತ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಆತ ಪ್ಲಾನ್​ ಹಾಕಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇಳಿದು ಕಾರನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಸಂಚು ಫಲಿಸದ ಕಾರಣ, ಚಾಲಕ ಕಾರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್​​ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಪರಾರಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲುಪಿದಾಗ, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರನ್ನು ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಚಾಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಮುಂದೆಯೇ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆರೋಪಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಗದು ಸಮೇತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಹಣ ಎಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ನವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನಿಜಾಮಾಬಾದ್‌ನ 40 ವರ್ಷದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ದರೋಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

