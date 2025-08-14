ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) : ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ₹4.7 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು.
ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚಕರು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ತನಗೆ ₹4.7 ಕೋಟಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಎಂಬವರು ದೂರು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತ್ರೀಟೌನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವರ್ರಿ ಅಪ್ಪರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ವಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಂಚಕರಿಂದ ತಮಗಾದ ಮೋಸದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪರಾವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ವಂಚಕರು ತೋಡಿದ್ದ ಆಮಿಷದ ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮದೇಯಾದ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಂಚಕರು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿತು, ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿತು ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು, ಗುಂಪಿನ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಂಚಕರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಹಾಕಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ದರು. ಇದು ನಿಜವೆಂದು ತೋರಿಸಲು ₹25 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಂತೆ, ₹2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಿ ಲಾಭದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು, ವಂಚಕರು ಸೂಚಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮೇ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು ₹4.7 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವಂಚಕರು ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಂಚಕರು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪರಾವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಅವರು ತ್ರೀಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
