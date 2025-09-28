ಬಟನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಲ್ಯೂಟೂತ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲು: ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಕೇರಳದ ಪಿಎಸ್ಸಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಹೈಟೆಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನಕಲು ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 28, 2025 at 5:52 PM IST
ಕಣ್ಣೂರು(ಕೇರಳ): ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಕಲು ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟೇ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದರೂ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ತೋರಿಸುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಗಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ಬ್ಲ್ಯೂಟೂತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೈಟೆಕ್ ನಕಲು ಜಾಲದ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಶೋಧ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಾಯ್ತು?: ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಯ್ಯಂಬಲಂ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ನಕಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೆರಲಶ್ಸೆರಿಯ ಮೂಲದ ಎನ್.ಪಿ.ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಹದ್ ಎಂಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಪಿಎಸ್ಸಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಕೊಡೇರಿ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೈಟೆಕ್ ನಕಲು ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಹದ್ ತನ್ನ ಅಂಗಿಯ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ. ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿತು. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆತನ ಬಳಿ ನಕಲು ಮಾಡುವ ಹೈಟೆಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಹದ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ನಕಲು ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಪಾಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣೂರು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಾಬು ಪೆರಿಂಗಾಯಂ ಅವರಿಂದ ಪಿಎಸ್ಸಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಹದ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸಹದ್ನನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
