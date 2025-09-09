ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ನೀಡದ ಬಾಲಕರನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ, ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಊರು ಸುತ್ತಿಸಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್
ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕರು ಎಂಬ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೂವರೆಗಂಟೆಗಳ ಸುತ್ತಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Published : September 9, 2025 at 3:56 PM IST
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ (ಒಡಿಶಾ): 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಹಣ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅವರ ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸದೇ, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುತ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಸ್ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಡಿಶಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ವಿವರ: ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಟಾನಾಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಬೈಶಿಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜ್ ಪುತಲ್ ತಮ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಗನನ್ನು ಭಾನುವಾರ ನಡ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಕ್ನಿಂದ ಭೈಶಿಂಗಗೆ ಹೋಗುವ (OD 11AE-3419 ) ಬಸ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೈಶಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಲಕರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಸ್ ಬೈಶಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ತಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಅವರನ್ನು ಬಸ್ನ ಕಡೆಯ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಲಮದಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಿವರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಹುಡುಗರು ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆತಂಕಗೊಂಡು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬಸ್ ಬೈಶಿಂಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಬಾಲಕರು ಕಂಡಿದ್ದು, ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಜೊತೆಗೆ ಬಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಬಳಿಕ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕ ಸರೋಜ್ ಪುತಲ್, ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಾಲಕರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
