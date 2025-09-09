ETV Bharat / bharat

ಟಿಕೆಟ್​ ಹಣ ನೀಡದ ಬಾಲಕರನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ, ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಊರು ಸುತ್ತಿಸಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್​​

ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕರು ಎಂಬ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೂವರೆಗಂಟೆಗಳ ಸುತ್ತಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Bus Conductor Forces Minors to Travel 25 km Over Rs 10 Fare Dispute in Mayurbhanj
ಬಸ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಯೂರ್​ಭಂಜ್ (ಒಡಿಶಾ)​: 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೆಟ್​ಗೆ ಹಣ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅವರ ಸ್ಟಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸದೇ, ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುತ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಸ್​ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಒಡಿಶಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ವಿವರ: ಮಯೂರ್‌ಭಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಟಾನಾಟಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಬೈಶಿಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜ್ ಪುತಲ್ ತಮ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಗನನ್ನು ಭಾನುವಾರ ನಡ್ಪುರ್​ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಕ್​ನಿಂದ ಭೈಶಿಂಗಗೆ ಹೋಗುವ (OD 11AE-3419 ) ಬಸ್​ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ​ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೈಶಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಲಕರು ಕಂಡಕ್ಟರ್​​ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಸ್​ ಬೈಶಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ತಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್​ ಬಸ್​ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಅವರನ್ನು ಬಸ್​ನ ಕಡೆಯ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಲಮದಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಿವರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಸ್​ನಲ್ಲೇ ಹುಡುಗರು ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆತಂಕಗೊಂಡು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬಸ್​ ಬೈಶಿಂಕ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಬಾಲಕರು ಕಂಡಿದ್ದು, ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಕಂಡಕ್ಟರ್​ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಜೊತೆಗೆ ಬಸ್​ ಅನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಬಳಿಕ ಬಸ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕ ಸರೋಜ್​ ಪುತಲ್​, ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಾಲಕರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಸುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿತ್ತು 40 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬಾಲ್ಯಮಿತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು; ಏನಿವರ ಸಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

For All Latest Updates

TAGGED:

MINOR BOYS FORCED TO TRAVEL 25KMSFARE DISPUTE IN MAYURBHANJODISHA INHUMAN ACTMUKHYAMANTRI BUSMINOR BOYS FORCED TO TRAVEL 25KMS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧ: ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

ಭಾರತದ ಆ್ಯಪಲ್‌​ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಳಿ​ಗೆ, $9 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾರಾಟ!

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ 58ನೇ ಜನ್ಮದಿನ: 34 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ

ಶೇ.50 ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೇ ದಿನ ಬಾಕಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.