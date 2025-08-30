ಅಮರಾವತಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್- ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಎರಡು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಅಮರಾವತಿ ಭಾರತದ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಅಮರಾವತಿ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಭಾರತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶೃಂಗಸಭೆ' ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವು ಈ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳ ಐದು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಅಮರಾವತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್-ಚೆನ್ನೈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಮರಾವತಿ, ಗುಂಟೂರು, ಚಿರಾಲ, ಓಂಗೋಲ್, ಕವಲಿ, ನೆಲ್ಲೂರು, ನಾಯ್ಡುಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಟಾಡಾ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರಿಡಾರ್ ಕರ್ನೂಲ್, ನಂದ್ಯಾಲ್, ಅನಂತಪುರ, ದುದ್ದೇಬಂದ, ಹಿಂದೂಪುರ ಮತ್ತು ಧೋನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಶಂಷಾಬಾದ್ಗೆ 38.5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಳಿಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್-ಚೆನ್ನೈ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್: 744.57 ಕಿ.ಮೀ, 839.5 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 749.5 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಮೂರು ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ 744.57 ಕಿ.ಮೀ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 236.48 ಕಿ.ಮೀ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 448.11 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 59.98 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಅನ್ನು ಅಮರಾವತಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಆರು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅಮರಾವತಿ, ಗುಂಟೂರು, ಚಿರಾಲ, ಓಂಗೋಲ್, ಕವಲಿ, ನೆಲ್ಲೂರು, ನಾಯ್ಡುಪೇಟ ಮತ್ತು ಟಾಡಾ.
ಶಂಶಾಬಾದ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕಾರಿಡಾರ್ ನರಕತ್ಪಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ, ಖಮ್ಮಮ್ ಅಥವಾ ಕೋದಾಡ್ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರು (ಸಿಆರ್ಡಿಎ) ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ, ಇದು ಚಿರಾಲ, ಓಂಗೋಲ್ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲೂರು ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಿ ಚೆನ್ನೈ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ತಿರುಪತಿ ಮೂಲಕ ತಿರುವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 53.5 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಡುಪೇಟ ಮತ್ತು ಟಾಡಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್: 576.6 ಕಿಮೀ, 558.2 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 621.8 ಕಿಮೀಗಳ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಜೋಡಣೆಗಳಲ್ಲಿ, 576.6 ಕಿಮೀ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೇರಿವೆ. ಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುದ್ದೇಬಂದಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನೂಲ್, ಡೋನ್, ಗುಥಿ, ಅನಂತಪುರ, ದುದ್ದೇಬಂದಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಪುರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ.
ಒಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ 218.5 ಕಿಮೀ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿದೆ, 263.3 ಕಿಮೀ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 94.8 ಕಿಮೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ.
ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಚತುಷ್ಪಥ: ಒಮ್ಮೆ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಅಮರಾವತಿ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಚತುಷ್ಪಥವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾಲವು ಕೇವಲ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
