ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಮುಂಬೈ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಮಾರ್ಗದ ಡಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಅಂತಿಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಜೋಡಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 350 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 250 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 580 ಕಿಮೀ ದೂರ: ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಮುಂಬೈ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಡಿಪಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 170 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಜಹೀರಾಬಾದ್ ಎಂಬ ಎರಡು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ದೂರ 580 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎನ್ಎಚ್ 65, ನಲ್ಗೊಂಡ ಮಾರ್ಗ : ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಅಂತಿಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಮೂಲತಃ ಈ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯ ತೆಲಂಗಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಆಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಾ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಕಾಜಿಪೇಟೆ ಮತ್ತು ನಲ್ಗೊಂಡ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಎರಡು ಹಳೆಯ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡ ನಡುವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 65 ಸಹ ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕಾಜಿಪೇಟೆ ಮೂಲಕವಾಗಿದ್ದರೆ ದೂರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಲ್ಗೊಂಡ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈ - ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಹೈದರಾಬಾದ್-ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಸುಮಾರು 12-13 ಗಂಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ನಗರಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಳೆಯವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನೂಲ್, ವಿಜಯವಾಡ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರು ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಅಗ್ನಿ -5 ಯಶಸ್ವಿ: ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ ಬಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾಶ!; ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?