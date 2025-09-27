ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಬಿಎಸ್​ಪಿ

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್​ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

BSP Declares Three Candidates For Bihar Assembly Elections 2025
ಮಾಯಾವತಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2025 at 7:25 PM IST

ಕೈಮುರ್ (ಬಿಹಾರ)​: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ​ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಬುವಾ, ರಾಮಗಢ ಮತ್ತು ಮೊಹಾನಿಯಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಿಎಸ್​ಪಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್​ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದ 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಇರಾದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಭಬುವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲಾಲು ಪಡೆಲ್​ ಮತ್ತು ರಾಮಗಢದಿಂದ ಮಾಜಿ ಆರ್​ಜೆಡಿ ಶಾಸಕ ಅಮಿಕಾ ಯಾದವ್​ ಪುತ್ರ ಪಿಂಟು ಯಾದವ್​ ಅಲಿಯಾಸ್​ ಸತೀಶ್​ ಯಾದವ್​ಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಮೊಹಾನಿಯಾ (ಮೀಸಲು) ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್​ ದೀವನಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2025ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾ ಮಾಯಾವತಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಮ್​ಜಿ ಗೌತಮ್​ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅನಿಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಪಟೇಲ್​ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್​ಪಿ ಕೈಮುರ್​ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚೌಟೆಲಾಲ್​ ರಾಮ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಕರಗಢ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಮ್​ಧನಿ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಪುತ್ರ ಉದಯ್​ ಪ್ರತಾಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್​ ನೀಡಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಹಬಾದ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್​ಪಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. 2020ರ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರ ಶಾಸಕ ಜಮ ಖಾನ್​ ಬಳಿಕ ಜೆಡಿಯು ಸೇರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.. ಎನ್​ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಚಿವ ಖಾನ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಎಸ್​ಪಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಿಎಸ್​ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಯಾವತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ತರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

