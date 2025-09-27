ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಬಿಎಸ್ಪಿ
Published : September 27, 2025 at 7:25 PM IST
ಕೈಮುರ್ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಬುವಾ, ರಾಮಗಢ ಮತ್ತು ಮೊಹಾನಿಯಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದ 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಇರಾದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಭಬುವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲಾಲು ಪಡೆಲ್ ಮತ್ತು ರಾಮಗಢದಿಂದ ಮಾಜಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಶಾಸಕ ಅಮಿಕಾ ಯಾದವ್ ಪುತ್ರ ಪಿಂಟು ಯಾದವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸತೀಶ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಮೊಹಾನಿಯಾ (ಮೀಸಲು) ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೀವನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2025ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾ ಮಾಯಾವತಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಮ್ಜಿ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಕೈಮುರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚೌಟೆಲಾಲ್ ರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಕರಗಢ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಮ್ಧನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಉದಯ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಹಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. 2020ರ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರ ಶಾಸಕ ಜಮ ಖಾನ್ ಬಳಿಕ ಜೆಡಿಯು ಸೇರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.. ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಚಿವ ಖಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಎಸ್ಪಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಯಾವತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ತರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
